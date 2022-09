Dumfries potrebbe lasciare l'Inter al termine della stagione. Infatti, il Chelsea del neo tecnico Potter è pronto a ritornare alla carica per accaparrarsi le prestazioni dell'esterno olandese. Per questo, la dirigenza nerazzurra sta sondando diversi profili in caso di addio da parte dell'ex Psv.

Inter, possibile interesse per Singo in estate

Secondo le ultime notizie di Calciomercato, la società nerazzurra avrebbe individuato in Singo l'erede giusto. Sotto la gestione targata Ivan Juric, l'esterno ivoriano ha fatto il salto di qualità, diventando una pedina fondamentale per lo scacchiere tattico granata.

Grazie alle prestazioni con la maglia del Toro è inoltre finito nel mirino di diversi top club italiani come appunto l'Inter. I nerazzurri potrebbero così intavolare una trattativa nella prossima sessione estiva di calciomercato. Non sarà facile trattare con il patron granata Urbano Cairo come dimostra l'affare Bremer. Per l'esterno ivoriano, la società granata chiede una cifra attorno ai 25-30 milioni di euro. Oltre Singo, l'Inter valuta anche il profilo di Juan Cuadrado che potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione visto il contratto in scadenza nel 2023.

Oltre ad un possibile sostituto di Dumfries, l'Inter potrebbe cercare anche un'alternativa a Robin Gosens che si gioca la riconferma nei prossimi mesi.

Il tedesco sarebbe finito nel mirino del Leicester e la sua cessione potrebbe avvenire al termine della stagione, in caso di prestazioni non all'altezza.

Al posto dell'ex Atalanta, i nerazzurri starebbero valutando diversi profili come Grimaldo del Benfica, Jordi Alba che sarebbe pronto a lasciare il Barcellona già a gennaio.

Inter, possibile sfida al Milan per Ziyech

Non solo acquisti estivi. L'Inter sta monitorando diversi profili per dare maggiore qualità al reparto offensivo a disposizione di Inzaghi già nel mercato invernale.

Secondo le ultime notizie di mercato, i nerazzurri starebbero monitorando la situazione di Hakim Ziyech, fantasista marocchino che nonostante l'addio di Tuchel potrebbe lasciare il Chelsea già a gennaio.

Visto il poco minutaggio in questa prima parte di stagione, l'ex Ajax vorrebbe giocare con maggiore continuità e per questo potrebbe lasciare Londra. L'Inter starebbe osservando la situazione e potrebbe far recapitare un'offerta al Chelsea per accaparrarsi le prestazioni del talentuoso trequartista.

Oltre a trovare un accordo con i Blues, i nerazzurri devono battere la concorrenza del Milan ma soprattutto del Manchester United di Erik Ten Haag, mentore di Ziyech all'Ajax.

In caso di arrivo di qualche nuovo attaccante, resta in bilico la posizione del Tucu Correa che potrebbe lasciare Milano già a gennaio.