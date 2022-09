La Juventus si muove sul fronte mercato per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in estate. In particolare, la dirigenza bianconera sta osservando diversi profili per completare la retroguardia e regalare un centrale di grande spessore internazionale al tecnico livornese.

Juve, idea Rudiger per la difesa

Stando alle ultime notizie di Calciomercato, i bianconeri starebbero monitorando la situazione di Antonio Rudiger, centrale tedesco che potrebbe lasciare il Real Madrid al termine della stagione. Dopo il passaggio in Spagna, l'ex centrale della Roma potrebbe subito lasciare Madrid ed essere una grande opportunità per le big europee.

La Vecchia Signora sta osservando la situazione ma la trattativa resterebbe complicata viste le richieste economiche dei Blancos e soprattutto visto l'ingaggio faraonico che percepisce il centrale tedesco.

Oltre Rudiger, la Juventus continua a tenere sotto osservazione anche il profilo di Evan Ndicka, centrale francese pronto a svincolarsi a parametro dall'Eintrach di Fracoforte in estate. Per anticipare la concorrenza della Roma, i bianconeri potrebbero decidere di mettere sul piatto 15 milioni di euro già per il mercato invernale. Altro nome da prendere in considerazione è quello di Igor, della Fiorentina, che potrebbe non rinnovare con il club di Rocco Commisso ed essere un'ottima opzione a parametro zero per l'estate 2023.

Juve, questione rinnovi da Rabiot a Di Maria

Non solo acquisti. La Juventus sta lavorando sul fronte rinnovi per mantenere quei giocatori funzionali al sistema di gioco del tecnico Max Allegri.

Un punto di domanda riguarda Angel Di Maria che, visto il contratto annuale firmato al suo arrivo, potrebbe lasciare Torino nella prossima estate.

Molto dipenderà dalle prestazioni del Fideo con la maglia dell'Argentina al Mondiale in Qatar e dalla sua volontà di ritornare in patria al termine della stagione. In caso d'addio del fuoriclasse argentino, i bianconeri potrebbero fiondarsi su Christian Pulisic del Chelsea, valutato 35 milioni di euro.

Altro calciatore in bilico per il rinnovo contrattuale è Adrien Rabiot, vicino alla cessione già in estate.

La possibile permanenza di Allegri sulla panchina bianconera potrebbe però cambiare le carte in tavola, con il francese che resta un punto fermo della sua mediana. Molto dipenderà anche dalle offerte che potrebbero arrivare con Manchester United e Psg alla finestra.

Infine, completiamo con i due brasiliani Danilo ed Alex Sandro, pronti ad un destino diametralmente opposto. L'ex City è pronto a rinnovare fino al 2026 mentre Alex Sandro dovrebbe lasciare Torino al termine della sua stagione. Al suo posto, la Vecchia Signora avrebbe messo nel mirino Grimaldo del Benfica.