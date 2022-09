Le prossime potrebbero essere delle settimane molto agitate in casa Milan sul fronte mercato, con le big d’Europa a caccia del talento rossonero più prezioso. Dopo il Chelsea, infatti, il Manchester City avrebbe messo gli occhi su Rafael Leao, ma la società rossonera ha tutte le intenzioni di erigere un muro in difesa del suo attaccante.

Intanto la dirigenza starebbe sondando il terreno per l’acquisto di due nuovi calciatori. Il giovanissimo attaccante dell’Ajax Kudus e quello del Real Madrid Marco Asensio, il cui arrivo potrebbe far segnare il ritorno in Spagna di Diaz.

Leao blindato dalla società

Dall’Inghilterra giungono indiscrezioni riguardanti un forte interesse del Manchester City per Leao, per il quale saranno valutate dalla società rossonera offerte esclusivamente superiori ai 100 milioni di euro. La situazione legata al rinnovo dell’attaccante portoghese, però, mette agitazione in casa rossonera e la dirigenza sarebbe pronta a mettere in campo una forte accelerata per prolungare il contratto del giocatore ed aumentare di gran lunga la cifra percepita finora.

Se in questi mesi dovesse arrivare un rinnovo importante per Leao, a fine campionato l’attaccante portoghese difficilmente sarà lasciato andare. Se, al contrario, il rinnovo di Leao non dovesse avvenire in questa stagione, allora l’ambiente rossonero nella prossima sessione di mercato estiva vivrà momenti di incertezza legati al futuro dell’attaccante portoghese.

Dirigenza sul mercato

In queste settimane, intanto, i dirigenti Maldini e Massara sono impegnati nel valutare dei profili interessanti che potrebbero far comodo a Pioli già nel prossimo mercato invernale, ma anche acquisti realizzabili in quello estivo. Il nome nuovo individuato dalla dirigenza rossonera per il reparto offensivo del Diavolo è quello di Mohammed Kudus, attaccante classe 2000 in forze all’Ajax.

Il calciatore ghanese può ricoprire sia il ruolo di prima punta sia, soprattutto, quello di trequartista, dando maggiori soluzioni offensive al tecnico rossonero.

Nelle ultime ore sta circolando anche un nome che già in estate era stato accostato al club rossonero, quello di Marco Asensio. Il Real Madrid e Carlo Ancelotti potrebbero cedere l’attaccante spagnolo in cambio del rientro anticipato di Brahim Diaz a Madrid.

L’avvio di stagione di Diaz è stato promettente, ma l’arrivo di De Ketelaere sembrerebbe aver chiuso gli spazi al fantasista spagnolo, che potrebbe accettare il rientro al Real. L’eventuale arrivo di Asensio, inoltre, sarebbe molto gradito da Pioli che potrebbe impiegarlo in tutti i ruoli dell’attacco, soprattutto sulla fascia destra, in cui il Diavolo soffre maggiormente.