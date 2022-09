L'Inter inizia a pianificare le prime mosse di mercato per l'estate 2023. La dirigenza nerazzurra sta osservando alcune opportunità a parametro zero, in particolare quei calciatori che potrebbero risultare funzionali al sistema di gioco di Simone Inzaghi.

Inter, idea Tielemans come erede di Calhanoglu

Tra queste opportunità potrebbe esserci Yuri Tielemans, centrocampista belga che in estate potrebbe lasciare il Leicester visto il contratto in scadenza nel 2023. Il talentuoso centrocampista vorrebbe giocare la Champions League e misurarsi con palcoscenici europei di grande spessore.

L'Inter starebbe così valutando questo profilo per puntellare la mediana a disposizione di Inzaghi, ma deve fare i conti con l'interesse di altri club europei come Real Madrid e soprattutto Arsenal che sarebbe molto interessati alle prestazioni del centrocampista.

Il possibile arrivo di Tielemans potrebbe favorire una cessione eccellente a centrocampo. Infatti, secondo le ultime notizie i nerazzurri potrebbero decidere di cedere Hakan Calhanoglu che ha molti estimatori in Premier League. Con un'offerta attorno ai 25-30 milioni di euro, l'Inter potrebbe decidere di lasciar partire il fantasista turco. Il discorso si allarga anche nei confronti di Nicolò Barella che, come il compagno di reparto, ha tanti estimatori in giro per l'Europa.

In particolare, il centrocampista italiano sarebbe finito nel mirino del Tottenham di Antonio Conte che potrebbe decidere di mettere sul piatto una cifra attorno ai 70 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni dell'ex capitano del Cagliari.

Inter, opzione Raphael Guerreiro per gennaio

Oltre alle mosse per la prossima sessione estiva, l'Inter sta valutando l'acquisto di un esterno sinistro già per gennaio.

Le prestazioni di Robin Gosens non stanno convincendo e per questo, i nerazzurri potrebbero ritornare sul mercato per regalare un nuovo esterno a Simone Inzaghi.

Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Raphael Guerreiro, esterno portoghese e punto fermo del Borussia Dortmund. La trattativa con il club tedesco appare molto complicata, ma la situazione potrebbe evolversi dopo i Mondiali.

Oltre Guerreiro, l'Inter guarda anche in casa Borussia Monchengladbach con il nome di Ramy Bensebaini che potrebbe risultare un'ottima opportunità a gennaio. L'esterno marocchino può ricoprire più ruoli ed essere importante per il 3-5-2 di Inzaghi. Infine, più sullo sfondo la candidatura di Fabiano Parisi dell'Empoli che viene valutato attorno ai 15 milioni di euro. Sul talentuoso esterno italiano, ci sarebbe anche l'interesse della Juventus.