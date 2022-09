Nonostante la chiusura del Calciomercato estivo, l'Inter vuole assolutamente blindare i suoi calciatori migliori anche per la prossima estate. Infatti, sono tanti i giocatori nerazzurri che sono finiti nel mirino dei top club europei per la prossima sessione estiva di mercato.

Inter, interesse del Tottenham per Lautaro e Barella

Uno delle insidie per i nerazzurri risponde al nome di Antonio Conte che arrivato sulla panchina del Tottenham sta ottenendo grandi risultati. Il tecnico italiano ha tutta l'intenzione di primeggiare in Premier League ma anche in Europa e per questo, vorrebbe effettuare grandi acquisti per la prossima sessione estiva di calciomercato.

Stando alle ultime notizie di calciomercato, gli Spurs avrebbero messo nel mirino due top player dell'Inter ovvero Nicolò Barella e Lautaro Martinez.

Già prima dell'addio di Lukaku, il Toro era finito nel mirino del club inglese che potrebbe decidere di mettere sul piatto una cifra attorno ai 100 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del bomber argentino. Molto dipenderà dalla possibile partenza di Harry Kane che sarebbe l'obiettivo numero uno del Bayern Monaco per puntellare l'attacco. In caso di addio del centravanti inglese, il Tottenham potrebbe mettere sul piatto una cifra importantissima per convincere l'Inter a cedere Lautaro.

Oltre Lautaro, la compagine guidata da Conte starebbe seguendo con grande interesse anche Nicolò Barella, faro della mediana dell'Inter.

I nerazzurri non hanno alcuna intenzione di cedere il centrocampista italiano e solo di fronte ad un'offerta attorno ai 70-80 milioni di euro potrebbero decidere di prendere in considerazione un'eventuale cessione. Oltre al Tottenham, anche Liverpool e Real Madrid starebbero monitorando il profilo dell'ex Cagliari.

Inter, ottima prestazione di Onana contro il Bayern

Nonostante l'amaro ko interno contro il Bayern Monaco nella prima giornata di Champions League, si è distinto Andrè Onana che è risultato il migliore in campo nella sfida contro la formazione guidata da Julian Nagelsmann.

Dopo l'annuncio dell'esordio da titolare, il portiere camerunese ha risposto presente effettuando 10 parate nella sfida contro la compagine tedesca, rimarcando il suo valore nonostante una notte amara per l'Inter.

Grazie a questa ottima prestazioni, l'ex estremo difensore dell'Ajax scalerà le gerarchie e potrebbe esser confermato nelle prossime partite. Come dichiarato da Inzaghi, nel match di campionato dovrebbe ritornare Handanovic tra i pali ma la grande prestazioni di Onana non è passata inosservata e la porta nerazzurra potrebbe aver trovato un nuovo padrone.