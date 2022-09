La Juventus inizia a preparare le prime mosse per la prossima campagna acquisti estiva. La dirigenza bianconera sta lavorando per completare l'organico a disposizione di mister Allegri, con acquisti che possano far fare il salto di qualità sia in Italia che in Europa.

Juve, sogno Milinkovic Savic per l'estate

Secondo le ultime notizie di Calciomercato, la Vecchia Signora non ha del tutto mollato la pista che porta a Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che da diverse stagioni viene accostato al mondo juventino. Il direttore sportivo Cherubini starebbe valutando un piano per accaparrarsi le prestazioni del serbo nella prossima sessione estiva di calciomercato, mettendo sul piatto quei 70-80 milioni di euro richiesti dal Presidente della Lazio Claudio Lotito.

La Juventus potrebbe decidere di cedere qualche pezzo pregiato per arrivare al Sergente: oltre ai riscatti di Arthur e Zakaria che potrebbero continuare la loro esperienza in Premier League anche nella prossima stagione, la Vecchia Signora potrebbe decidere di cedere anche Manuel Locatelli per una cifra importante. Con tali cessioni, si potrebbe così arrivare alla cifra richiesta dal club biancoceleste per lasciar partire Milinkovic. Oltre alle richieste della società capitolina, la Juventus deve far fronte al possibile interesse di altri club internazionali come Manchester United e Paris Saint Germain che potrebbero interessarsi al serbo.

Oltre Milinkovic, la Juventus tiene sotto osservazione il profilo di Houssem Aouar che potrebbe liberarsi a costo zero dal Lione, e di Frank Kessie che potrebbe lasciare il Barcellona visto il poco spazio nella gestione Xavi.

Juve, interesse per Parisi a gennaio

Oltre ai possibili colpi estivi, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di un terzino sinistro già nella finestra invernale di mercato.

Se Grimaldo resta l'obiettivo numero uno per l'estate, la dirigenza bianconera potrebbe decidere di regalare un nuovo esterno già a gennaio ad Allegri, viste le prestazioni e le condizioni non sempre perfette di Alex Sandro che al termine della stagione dovrebbe lasciare Torino.

Tra i nomi seguiti dalla dirigenza bianconera ci sarebbe anche quello di Fabiano Parisi, talentuoso esterno italiano che si sta mettendo in luce con la maglia dell'Empoli. Per convincere il club toscano a cedere il giovane esterno, la Vecchia Signora potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di Rugani come parziale contropartita tecnica.

Oltre però alla volontà dell'Empoli di voler tenere il calciatore fino al termine della stagione, i bianconeri devono far fronte all'interesse di altre squadre italiane come Fiorentina e Inter.