Pasquale Mazzocchi, duttile esterno difensivo di proprietà della Salernitana, sarebbe finito sul taccuino dei nerazzurri. Stando alle indiscrezioni, il classe '95 sarebbe stato visionato in occasione del match Empoli-Salernitana. Il ventisettenne si era trasferito alla corte di Iervolino durante l’ultima sessione di Calciomercato, ma potrebbe accasarsi a Milano, sponda Inter, già a gennaio. Molto dipenderà dal rendimento di Gosens, apparso ancora lontano dai livelli di Bergamo. Da capire anche la situazione di Darmian, il cui contratto andrà in scadenza nel giugno 2023.

Pasquale Mazzocchi potrebbe arrivare durante il mercato invernale

Prima di trasferirsi alla Salernitana per la cifra di 1,5 milioni, nel corso della sua carriera, Mazzocchi ha cambiato diverse maglie. Tra le esperienze più importanti ricordiamo quelle di Parma, Perugia e Venezia. All’età di 27 anni la sua maturazione sembra aver convinto anche il CT della nazionale Roberto Mancini, che potrebbe convocarlo in vista degli imminenti impegni con l’Inghilterra e l’Ungheria.

Ad essere interessato al giocatore sarebbe anche il settore scouting dell’Inter, che lo avrebbe visionato in occasione della partita Empoli-Salernitana. 1,83 cm di altezza, piede destro e una grande duttilità, fanno di lui un profilo particolarmente adatto per rafforzare le corsie laterali, apparse in difficoltà durante questa prima fase della stagione.

Con un Gosens ancora lontano dai livelli di Bergamo, un Dimarco ormai schierato come terzo in difesa e Darmian in scadenza a giugno, il giocatore napoletano potrebbe rappresentare una soluzione economica per Marotta e Ausilio, che durante l’ultimo calciomercato hanno visto sfumare diversi obiettivi per la corsia sinistra, tra cui Udogie dell’Udinese.

Mazzocchi, che dopo l’arrivo di Candreva è stato dirottato a sinistra, sembra essersi adattato senza difficolta nel nuovo ruolo. A dimostrazione di ciò basti rivedere l’ultima partita contro la Juventus allo Stadium: prestazione a tutto tondo, di personalità, coronata anche da un assist. Se il Bayer Leverkusen dovesse tornare alla carica per Gosens già a gennaio, non è da escludersi che il ragazzo possa rientrare nei piani di Marotta per l’immediato futuro.

Un altro scenario dipenderebbe invece dal rinnovo di Matteo Darmian (32 anni), il cui contratto andrà in scadenza nel giugno 2023. Se società e giocatore decidessero di separarsi, l’opzione Mazzocchi sarebbe considerata ideale per sostituirlo.

Sotto il profilo tattico, Mazzocchi è infatti molto simile al classe '89 nerazzurro. Malgrado sia cresciuto come laterale destro, può adattarsi bene anche sull’out di sinistra. Un altro aspetto da non sottovalutare è la piena compatibilità col 3-5-2, modulo attualmente adottato dall’allenatore dei granata Davide Nicola. Assieme al giocatore del cavalluccio marino, l'Inter starebbe attenzionando anche il profilo di Fabiano Parisi dell'Empoli, ma i toscani sarebbero intenzionati a tenerlo in squadra per tutta la stagione, posticipando il discorso per la cessione al prossimo mercato estivo.

Le possibili cifre per Mazzocchi, pirola possibile in contropartita

Il giocatore ha un contratto fino al 2026 e, se dovesse confermarsi sui buoni livelli visti sino ad ora, difficilmente il club granata se ne priverebbe per meno di 5-7 milioni. Al fine di agevolare la trattativa, Marotta potrebbe proporre Pirola come contropartita. Il centrale di Carate Brianza si era trasferito questa estate a Salerno in prestito oneroso per 0,9 milioni. Su di lui, il club di Iervolino può esercitare un diritto di riscatto fissato a 5 milioni, mentre l'Inter ha un diritto di recompra a 8. Le due società potrebbero quindi ridiscutere i dettagli inerenti al prestito di Pirola e andare verso uno scambio alla pari, con l'Inter che cederebbe a titolo definitivo il proprio giocatore rinunciando automaticamente al diritto di contro riscatto.

Mazzocchi era stato richiesto anche dal Monza di Berlusconi e Galliani che, verso la fine di luglio pensarono a lui per rinforzare le fasce. Allora, la Salernitana chiese 4 milioni più il prestito di Birindelli.