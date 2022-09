Nonostante la chiusura del Calciomercato, l'Inter potrebbe effettuare qualche altro colpo per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e renderla maggiormente competitiva. Infatti, i nerazzurri stanno osservando alcuni profili a parametro zero che non hanno trovato una collocazione.

Inter, Zagadou per la difesa. Possibile offerta per Barkley

Nonostante l'arrivo di Francesco Acerbi dalla Lazio, la dirigenza nerazzurra potrebbe effettuare un altro colpo per completare il pacchetto di centrali a disposizione di Inzaghi. Il nome che resta in auge anche dopo la chiusura del mercato è quello di Dan-Axel Zagadou, centrale francese svincolatosi dal Borussia Dortmund e già cercato da altre squadre italiane come il Milan.

L'Inter sta riflettendo sulla possibilità di ingaggiare il difensore ma deve fare i conti con l'interesse di un altro club di Serie A ovvero la Roma di Josè Mourinho, a caccia di un centrale di spessore internazionale per completare la retroguardia e dare un'alternativa ai vari Mancini, Smalling e Ibanez.

Altro nome tra gli svincolati che i nerazzurri starebbero monitorando è quello di Ross Barkley che dopo l'esperienza all'Everton non è riuscito a ripetersi al Chelsea e in questa sessione di mercato ha interrotto il rapporto contrattuale con i Blues. Come per Zagadou, la dirigenza interista ci starebbe pensando per dare maggiore fisicità alla mediana e regalare a Inzaghi un calciatore che possa sostituire Barella nelle rotazioni.

Complicata la pista per il terzino sinistro con Marcelo che non convince la dirigenza nerazzurra.

Inter, ceduti Salcedo e Agoumè

Nelle ultime ore di mercato, l'Inter ha infine piazzato due cessioni. Dopo quella di Casadei al Chelsea, i nerazzurri sono riusciti a piazzare anche Eddie Salcedo e Lucien Agoumè che non avrebbero trovato posto nelle rotazioni di mister Inzaghi.

Salcedo continuerà la sua esperienza in Italia. Dopo il prestito non felicissimo al Verona, il giovane attaccante nerazzurro ripartirà dal Bari, con l'obiettivo di ritagliarsi uno spazio importante nel campionato di cadetteria. L'operazione tra i nerazzurri e il club della famiglia De Laurentiis si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Altra cessione che l'Inter ha piazzato nelle ultime ore di mercato è quella di Lucien Agoumè, sbarcato in Francia. Infatti, il classe 2000 ha firmato con il Troyes; la trattativa si è sbloccata sulla base di un prestito secco.

Sono quindi tanti i giovani che l'Inter ha ceduto in prestito per aumentare l'esperienza: da Satriano passando per Salcedo e Agoumè che potrebbero ritornare alla base nella prossima stagione e giocarsi le proprie chance per rimanere in nerazzurro.