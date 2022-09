La Juventus, questa mattina 2 settembre, si è ritrovata alla Continassa per preparare la partita contro la Fiorentina. Per questa sfida Massimiliano Allegri potrà contare sul nuovo acquisto Leandro Paredes. Ma il tecnico livornese non ha rivelato se giocherà dal primo minuto oppure no. Massimiliano Allegri, però, ha dichiarato che, a Firenze, non ci sarà Adrien Rabiot: "Domani (3 settembre ndr) non ci sarà Rabiot perché ha preso un colpo, l'ematoma gli impedisce di piegare la coscia". Per la gara contro la Fiorentina, però, rientrerà Leonardo Bonucci, ma Massimiliano Allegri deve decidere se schierarlo titolare oppure no.

La Juventus inizia un periodo ricco di impegni

Per la Juventus è iniziato un periodo ricco di impegni e, dalla prossima settimana, inizierà anche la Champions League. Per questo motivo, Massimiliano Allegri deve dosare le forze dei suoi ragazzi. In particolare, contro la Fiorentina, oltre a Paul Pogba e Federico Chiesa, mancheranno anche Wojciech Szczesny e Adrien Rabiot. Quest'ultimo, contro lo Spezia, ha preso un colpo che gli ha causato un ematoma che gli impedirà di essere a disposizione della Juventus. Dunque, a centrocampo, contro la Fiorentina ci sarà certamente una novità. Dopodiché resta da capire chi giocherà al posto del francese. Uno dei candidati a una maglia da titolare potrebbe essere Leandro Paredes, che però è appena arrivato.

Massimiliano Allegri, però, ha annunciato di non aver ancora deciso quale sarà la formazione titolare: "La formazione la devo ancora decidere". Il tecnico della Juventus non si è nemmeno sbilanciato sull'utilizzo dal primo minuto di Leonardo Bonucci: "Leo sta bene e ieri si è allenato per la prima volta con la squadra, ora valuterò".

Dunque, il Capitano della Juventus sarà a disposizione ma ancora non si sa se sarà titolare. Nel caso in cui dovesse partire dalla panchina la sensazione è che al suo posto possa giocare Danilo. Inoltre, per il match contro la Fiorentina non è da escludere la possibilità che Dusan Vlahovic riposi: "Vlahovic riposa? Mi ha dato una buona idea, ci penserò.

Domani vedremo, abbiamo tante partite".

Allegri parla di mercato

Uno dei temi della conferenza stampa di Massimiliano Allegri è stato inevitabilmente il mercato. Il tecnico della Juventus si è detto soddisfatto del lavoro fatto dalla società: "La società ha lavorato molto bene sia in entrata che in uscita". Inoltre, Allegri ha sottolineato che uno degli obiettivi era quello di tenere in rosa dei giovani e anche questo obiettivo è stato centrato. Inoltre, i ragazzi rimasti in rosa avranno la possibilità di giocare e non di fare solamente numero come ha spiegato lo stesso allenatore livornese: "In rosa sono rimasti i giovani che era l'obiettivo della società".