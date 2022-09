La Juventus pensa già al prossimo mercato estivo. La dirigenza bianconera sta monitorando diversi profili per l'estate 2023, così da rinforzare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri ed essere competitivi sia in Italia che in Europa.

Juve, sfida all'Inter per Buongiorno

La società della Vecchia Signora vorrebbe completare la retroguardia regalando un altro centrale ad Allegri. Viste le difficoltà per Evan Ndicka dell'Eintrach di Francoforte, i bianconeri starebbero sondando altri profili e tra questi ci sarebbe anche quello di Alessandro Buongiorno, centrale italiano in forza al Torino che ha dimostrato una grande crescita soprattutto sotto la gestione targata Ivan Juric.

Con l'addio di Bremer, il classe 99 è diventato uno dei punti fermi della retroguardia granata e grazie alle ottime prestazioni con la maglia del Toro ha attirato su di sé l'interesse dei maggiori top club italiani, in particolare della Juventus. La Vecchia Signora sa le difficoltà nel trattare con il club guidato da Urbano Cairo che chiede almeno 25 milioni di euro per lasciar partire il talentuoso centrale italiano.

Oltre all'accordo con il Torino, i bianconeri devono far fronte all'interesse di altri club per Buongiorno, in particolare dell'Inter che viste le possibili cessioni di Skriniar e De Vrij potrebbe virare fortemente sul centrale granata per completare la retroguardia a disposizione di Simone Inzaghi.

Juve, si complica il rinnovo di Cuadrado

Juan Cuadrado potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. Secondo le ultime notizie di mercato, il rinnovo contrattuale dell'esterno colombiano sembrerebbe molto complicato e la sua avventura in bianconero potrebbe terminare in estate.

Inoltre, le prestazioni dell'ex Fiorentina non sarebbero all'altezza e ciò potrebbe portare la dirigenza a non continuare il percorso.

C'è infine da segnalare un forte interesse del Manchester United di Ten Haag che potrebbe approfittare della situazione e portare Cuadrado ad Old Trafford.

Juve, opzione Gimenez dall'Atletico in estate

Non c'è solo Buongiorno come obiettivo per puntellare la retroguardia per la prossima estate. La Juventus monitora anche profili internazionali e di grande personalità.

Tra questi ci sarebbe Josè Gimenez, centrale uruguaiano e perno della retroguardia dell'Atletico Madrid. Nonostante un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico del Cholo Simeone, il classe 95 potrebbe lasciare Madrid vista la scadenza del contratto che avverrà nel 2023.

La Juventus starebbe quindi monitorando la situazione e potrebbe virare sul centrale uruguaiano in caso di mancato accordo con i Colchoneros per il rinnovo. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore ma soprattutto dal futuro del Cholo Simeone che potrebbe avere un ruolo fondamentale nella scelta di Gimenez di rinnovare o meno.