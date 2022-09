La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato. La dirigenza bianconera sta sondando diversi profili per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ma anche europeo.

Juve, idea Nico Williams per l'attacco

In attesa di scoprire il futuro di Angel Di Maria che al termine della stagione potrebbe lasciare Torino, la Vecchia Signora sta osservando diversi calciatori per completare il reparto offensivo. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche il nome di Nico Williams, talentuoso esterno offensivo che si sta ritagliando uno spazio importante con l'Atletico Bilbao di Ernesto Valverde.

Grazie alle ottime prestazioni con il club basco, il classe 2002 sarebbe finito nel mirino dei bianconeri che in estate potrebbero intavolare un a trattativa sulla base di 15-20 milioni di euro.

Nico Williams, non è il solo profilo seguito dalla Vecchia Signora. Infatti, i bianconeri restano in Spagna e puntano altri due profili come Antoine Griezmann che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid al termine della stagione e Marco Asensio che sarebbe finito nel mirino del Barcellona. Stando alle ultime notizie di mercato, il club catalano avrebbe offerto un contratto da 4 anni per accaparrarsi le prestazioni dell'esterno del Real.

Infine, resta in auge anche la candidatura di Chrstian Pulisic che potrebbe iniziare una nuova avventura europea visto il poco minutaggio al Chelsea.

Juve, la forte concorrenza per Aouar

Oltre ad un esterno offensivo, la Juventus sta osservando diversi centrocampisti per puntellare la mediana a disposizione di Allegri.

Tra i vecchi e nuovi obiettivi c'è sempre Houssem Aoaur, centrocampista francese pronto a lasciare il Lione in estate visto il contratto in scadenza nel 2023.

La Vecchia Signora segue il calciatore da diversi anni ma deve fare i conti con la concorrenza spietata di diversi club pronti ad accaparrarsi le prestazioni del talento francese in estate: dalla Roma di Josè Mourinho passando per il Betis Siviglia, fino all'Arsenal che starebbe cercando un centrocampista importante per il 4-2-3-1 di Arteta.

Rimanendo sui possibili svincolati in estate, resta in auge la candidatura di Douglas Luiz che però sarebbe finito del Chelsea. Il centrocampista brasiliano trattato dal Milan nella precedente sessione di mercato, potrebbe trasferirsi ai Blues già a gennaio per una cifra attorno ai 40 milioni di euro. Infine, sullo sfondo resta la suggestione Kantè che in caso di addio proprio al Chelsea potrebbe rappresentare una grande opportunità a parametro zero in estate.