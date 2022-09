La Juventus, in questa pausa, è stata al centro di vari dibattiti dopo la crisi che si è aperta dopo la sconfitta contro il Monza. In molti hanno anche azzardato eventuali scenari per un possibile cambio di allenatore per la prossima stagione. In particolare, alla Juventus è stato accostato il nome di Antonio Conte. A fine stagione il tecnico salentino potrebbe lasciare il Tottenham e sarebbe anche disposto a tornare in bianconero. Ma Tony Damascelli ha svelato che questo scenario difficilmente diventerà realtà: "Su Conte il discorso è molto semplice.

Il tecnico del Tottenham alla Juve con questa proprietà non tornerà mai", ha detto il giornalista ai microfoni di Radio Radio.

Addio burrascoso

Nel 2014 Antonio Conte ha rassegnato le sue dimissioni da allenatore della Juventus. L'addio si è consumato a ritiro già iniziato e la società si è ritrovata a dover trovare un nuovo allenatore a metà luglio. In quel frangente la scelta è ricaduta su Massimiliano Allegri. Quella scelta si è dimostrata azzeccata, visto che con il tecnico livornese, dal 2014 al 2019, la Juventus ha aperto un ciclo vincente che ha portato anche a due finali di Champions League. L'addio tra Conte e i bianconeri è stato burrascoso e per questo motivo sembra difficile un ritorno del tecnico salentino a Torino.

Infatti, per Tony Damascelli i rapporti tra le parti non sarebbero idilliaci: "Il rapporto con la famiglia Agnelli non permette un’operazione nostalgia". Per il giornalista, all'interno della Vecchia Signora non avrebbero superato quel divorzio così repentino: "A Torino provano ancora del rancore per questa faccenda".

Avanti con Allegri

In questi giorni, si è parlato moltissimo del futuro di Massimiliano Allegri e della sua permanenza alla Juventus. Il club bianconero non avrebbe avuto nessun dubbio sulla permanenza del tecnico livornese in panchina. Adesso, però, servirà un'inversione di marcia. La Juventus, dal 2 ottobre al 13 novembre sarà chiamata a giocarsi gran parte della stagione.

Infatti, tra campionato e Champions League non ci sarà più tempo per sbagliare. La cosa fondamentale per la Juventus sarà quella di recuperare gli infortunati. Infatti, le tante assenze hanno pesato e non poco. Alex Sandro, Adrien Rabiot e Manuel Locatelli sono vicini al rientro e anche per quanto riguarda Federico Chiesa e Paul Pogba potrebbero arrivare buone notizie. I recuperi di entrambi starebbero procedendo bene. Il numero 7 juventino potrebbe riprendere ad allenarsi in gruppo quanto prima. Mentre Paul Pogba avrebbe cerchiato sul calendario la data del 25 ottobre, quando sarà in programma la gara contro il Benfica. Per questo match, il francese vorrebbe essere a disposizione di Massimiliano Allegri.