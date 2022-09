Nonostante l'arrivo estivo di Arek Milik, la dirigenza della Juventus vorrebbe effettuare un altro grande colpo per completare il reparto offensivo e dare un'altra alternativa di grande spessore a mister Allegri. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, sono vari i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini. Tra questi, ci sarebbe Christian Pulisic che nonostante l'esonero di Thomas Tuchel potrebbe lasciare il Chelsea a gennaio. Il capitano degli Stati Uniti vorrebbe giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto a Londra. La Vecchia Signora potrebbe approfittare di tale situazione per intavolare una trattativa già per il mercato invernale.

Il discorso vale anche per un altro obiettivo di mercato ovvero Marco Asensio, ormai fuori dalle rotazioni di Carlo Ancelotti al Real Madrid. L'esterno spagnolo sarebbe pronto a una nuova esperienza in Europa visto il contratto in scadenza nel 2023. La Vecchia Signora deve battere la concorrenza di diversi club europei, fra cui il Milan che da tempo starebbe monitorando le prestazioni del fantasista spagnolo.

Infine, sullo sfondo altre due candidature importanti, ovvero quelle di Antoine Griezmann che dopo il Mondiale con la Francia potrebbe prendere in considerazione un addio dall'Atletico e Menphis Depay, già trattato dai bianconeri prima dell'arrivo di Milik.

Juve, possibile acquisto in difesa: da Ndicka a Badiashile

Non solo un colpo in attacco: la Juventus prepara un colpo importante anche per completare la difesa.

Sono tanti i nomi sul taccuino di Cherubini e tra questi resta in pole quello di Evan Ndicka, centrale francese che sarebbe ormai pronto a lasciare l'Eintracht Francoforte.

Il centrale francese avrebbe infatti rifiutato l'offerta del rinnovo contrattuale con l'obiettivo di liberarsi a parametro zero in estate e giocare in un top club europeo. La Vecchia Signora potrebbe decidere di intavolare una trattativa già per gennaio così da anticipare la concorrenza della Roma di Mourinho.

Un'altra candidatura importante per il pacchetto arretrato è quella di Benoit Badiashile, talentuoso centrale in forza al Monaco.

Il 21enne difensore francese vorrebbe confrontarsi con palcoscenici importante e potrebbe lasciare il Principato già a gennaio. Una sua cessione sembra però complicata, vista la richiesta da 40 milioni di euro da parte del club francese.