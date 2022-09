La Juventus ha iniziato la stagione senza diversi riferimenti della recente storia bianconera. Ci riferiamo a Giorgio Chiellini, che si è trasferito nel campionato americano ai Los Angeles Fc, così come Federico Bernardeschi, anche lui protagonista dell'esperienza americana con il Toronto. Non è stato riscattato il cartellino di Alvaro Morata, ma una delle partenze che più pesata fra i tifosi bianconeri è sicuramente quella di Paulo Dybala. L'argentino è stato un riferimento della squadra bianconera per sette stagioni e molti tifosi bianconeri lo ricordano con piacere, nonostante i problemi nel prolungamento di contratto.

Come è noto, non è arrivata l'intesa fra le parti anche per volontà della Juventus di affidarsi ad un giocatore diverso rispetto a Dybala. È infatti arrivato Di Maria, che in questo inizio di stagione è stato condizionato da un infortunio muscolare. Dybala si è trasferito alla Roma, dove sta dimostrando tutta la sua bravura. In 6 match in campionato ha segnato 3 gol e fornito 2 assist decisivi ai suoi compagni. Nell'ultimo match contro l'Empoli è stato decisivo nel 2 a 1 per la Roma, segnando un gol e fornendo un assist per il gol di Abraham. Nel post partita è stato intervistato ed ha sottolineato come sia rimasto molto legato all'ambiente Juventus e che non è stato facile per lui giocare a Torino dopo solo tre giornate di campionato, contro quella che è stata la sua squadra fino alla stagione scorsa.

Paulo Dybala ha parlato delle stagioni alla Juventus

'Ho un grande rapporto con tutti alla Juve. Ritornare subito, alla terza giornata, non è stato facile, ma ho pensato a dare il meglio per la mia squadra'. Queste le dichiarazioni di Paulo Dybala nell'intervista post match di Empoli - Roma in cui è stato decisivo con un gol ed un assist.

L'argentino ha parlato anche della Roma, sottolineando come la squadra debba stare tranquilla ed avere la pazienza di costruire una mentalità vincente. Ha aggiunto: 'Abbiamo uno dei migliori tecnici al mondo, dei giocatori incredibili con tanta esperienza, ma dobbiamo rimanere tranquilli'. Ha poi parlato della decisione di trasferirsi alla Roma, sottolineando come voglia diventare un riferimento per i suoi compagni.

Ha sottolineato: 'Da giocatore senza un contratto ho continuato ad allenarmi anche pensando al Mondiale e ho trovato la miglior soluzione per me'.

Angelo Di Livio sulla decisione di non prolungare il contratto a Dybala da parte della Juve

L'ex giocatore della Juventus Di Livio di recente ha voluto parlare di Dybala e della decisione della società bianconera di non prolungare il contratto all'argentino. Secondo Di Livio, alla Juventus potrebbero mangiarsi le mani per non aver prolungato il contratto di Dybala, anche perché avrebbe potuto dar molto alla società bianconera.