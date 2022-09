La Juventus sta già valutando i potenziali obiettivi di mercato per la prossima estate. La dirigenza bianconera vuole continuare a rinforzare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri per tornare ai vertici sia in Italia che in Europa.

A tal proposito, nell'estate del 2023 la società torinese potrebbe provare a contattare il Paris Saint-Germain per constatare l'eventuale disponibilità ad aprire una trattativa per Marco Verratti.

Juventus, sogno Verratti per l'estate

Dopo l'arrivo di Paul Pogba, la Juventus vorrebbe effettuare un altro colpo da novanta per migliorare ulteriormente il tasso tecnico del centrocampo.

Il club piemontese potrebbe pensare di sondare il terreno per Marco Verratti, colonna portante del Paris Saint-Germain. Nonostante sia titolare nello scacchiere tattico di Galtier, l'ex Pescara potrebbe lasciare Parigi. Il suo contratte scade il 30 giugno 2024.

La Juventus vorrebbe capire la fattibilità di un'eventuale operazione Verratti. I bianconeri sarebbero disposti ad inserire nell'ipotetica trattativa Moise Kean come contropartita tecnica. Ovviamente, ci sarebbe poi da sondare la volontà del giocatore abruzzese di tornare in Italia dopo essere diventato uno dei protagonisti del Psg.

Un altro centrocampista che bianconeri starebbero seguendo per il prossimo mercato estivo sarebbe Franck Kessié.

L'ivoriano, accasatosi da pochi mesi al Barcellona, non riesce a trovare spazio in maglia blaugrana. L'allenatore Xavi, infatti, finora gli ha quasi sempre preferito l'intoccabile Busquets e i due giovani talenti Gavi e Pedri. Difficile che la società catalana si privi così presto di un giocatore importante come Kessié, ma comunque in casa Juventus starebbero tenendo d'occhio eventuali sviluppi della situazione.

Sullo sfondo ci sarebbe poi Kanté che, se non dovesse rinnovare il contratto con il Chelsea in scadenza nel giugno del 2023, potrebbe rientrare in orbita Juventus.

Juventus, possibile sfida alla Roma per N'Dicka

Per quanto riguarda il prossimo mercato invernale, la Juventus starebbe cercando un difensore centrale che possa alternarsi alla coppia titolare Bonucci-Bremer.

L'obiettivo principale sarebbe Evan N'Dicka, centrale francese dell'Eintracht Francoforte che già in estate era stato accostato alla Vecchia Signora.

I bianconeri potrebbero mettere sul piatto una cifra attorno ai 15 milioni. Oltre all'accordo con l'Eintracht, la Juve dovrebbe battere la concorrenza della Roma di José Mourinho. L'allenatore portoghese, infatti, gradirebbe avere in rosa un'alternativa affidabile al trio Mancini-Smalling-Ibanez.

Oltre a N'Dicka, in casa Juventus piace anche il profilo di Igor della Fiorentina. Il contratto del difensore brasiliano scadrà il 30 giugno 2023 e la società del presidente Agnelli potrebbe provare a presentare a gennaio un'offerta da 10 milioni di euro, anticipando la concorrenza e acquistando il giocatore già durante il mercato invernale.