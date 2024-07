Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato la Lazio, dopo la cessione quasi certa di Ciro Immobile al Besiktas, starebbe valutando il nome di Arkadiusz Milik, centravanti che la Juventus avrebbe posto nella lista dei partenti. Se il club bianconero dovesse dunque cedere il classe '94, allora Giuntoli potrebbe poi essere costretto a cercare un nuovo centravanti di scorsa, uno come Tammy Abraham o Alvaro Morata.

Calciomercato Juventus, Milik in uscita dal club bianconero: la Lazio ci pensa per sostituire il partente Immobile

La sessione estiva di Calciomercato della Juventus non sarà composta unicamente dagli acquisti ma anche da diverse uscite e tra i profili messi sulla lista dei cedibili da Thiago Motta comparirebbe il nome di Arkadiusz Milik.

Per il centravanti polacco si era fatto il nome del Nizza, club francese con il quale la Juventus ha recentemente chiuso la trattativa per Thuram, tuttavia nelle ultime ore la Lazio si starebbe inserendo nella trattativa per il centravanti classe '94. La società biancoceleste avrebbe praticamente concluso l'affare con il Besiktas che vedrà il passaggio in Turchia di Ciro Immobile per una cifra vicina ai tre milioni di euro. Da questo nascerebbe la necessità del club capitolino di acquisire un nuovo attaccante e per tale ragione Lotito e il Direttore sportivo Fabiani avrebbero chiesto informazioni alla Juventus proprio per Milik. Il cartellino del polacco, a due anni dalla scadenza del contratto con il club bianconero, verrebbe valutato da Giuntoli circa 8 milioni di euro.

Juve, dopo l'uscita di Kean e la possibile cessione di Milik Giuntoli sarà chiamato a rimpolpare l'attacco

Dopo la cessione ufficiale di Moise Kean alla Fiorentina per 13 milioni di euro più 5 di bonus, se la Juventus riuscisse a vendere anche Milik alla Lazio avrebbe praticamente dimezzato il proprio reparto attaccanti. Una circostanza che ovviamente costringerebbe il direttore sportivo Cristiano Giuntoli a tornare sul mercato per rimpolpare un reparto che avrà bisogno di tanti elementi in vista di una stagione particolarmente densa di impegni.

Ecco perché alla Continassa starebbero già circolando diversi nomi di centravanti che i bianconeri seguirebbero e tra questi spunterebbe Tammy Abraham della Roma che piacerebbe come rincalzo di Dusan Vlahovic. Tra gli altri profili osservati da Giuntoli resterebbe sempre valida la candidatura di Alvaro Morata, numero 9 della Spagna finalista ad euro 2024 dato in uscita quasi certa dall'Atletico Madrid che però piacerebbe anche al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Più complicata infine, apparirebbe la trattativa con il Bologna per Joshua Zirkzee, centravanti valutato 40 milioni di euro sul quale ci sarebbe già il Manchester United.