Dopo Douglas Luiz e Khéphren Thuram la Juventus punta forte Teun Koopmeiners.

Per cedere il centrocampista olandese l'Atalanta richiede una cifra importante: 60 milioni di euro, che Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero, vorrebbe in parte erodere inserendo Daniele Rugani come contropartita tecnica. Il cartellino dell'ex Empoli vale tra 5 e 7 milioni di euro, che se 'accettati' dalla Dea porterebbero l'esborso cash ad una cinquantina di milioni che Giuntoli vorrebbe provare a suddividere ulteriormente tra parte fissa e bonus.

L'Atalanta è alla ricerca di un difensore di esperienza per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione di Champions League, soprattutto dopo l'infortunio di Giorgio Scalvini e Rugani, che sembra non rientrare nei piani dell'allenatore Thiago Motta, potrebbe quindi rappresentare la soluzione ideale per entrambe le squadre.

L’Atalanta non abbassa le pretese

L'intenzione della Juventus è chiara, arrivare a tutti i costi a Teun Koopmeiners, un giocatore ritenuto fondamentale per il centrocampo bianconero. Se l'inserimento di Rugani nella trattativa non dovesse essere sufficiente a convincere l'Atalanta, Giuntoli ha già in mente altre mosse. Tra queste, la possibile cessione altrove dei giocatori in esubero, tra cui lo stesso difensore toscano, per raccogliere i fondi necessari a completare l'operazione. Nella lista dei partenti anche Arthur, Milik, De Sciglio e Kostic, laddove invece Kean è ormai approdato alla Fiorentina per 13 milioni più 5 di bonus.

L'olandese della Dea sarebbe il jolly della mediana bianconera potendo agire sia a trequarti che da mediano e assicurando praticamente tutto alla manovra.

Sia a quella offensiva, i 26 gol e 10 assist in 97 partite nella massima serie lo confermano, sia a quella difensiva laddove è in grado di assicurare copertura e recupero palla.

La Juventus ha ripreso la preparazione

In queste ore i giocatori già presenti in rosa si sono ritrovati alla Continassa per avviare il raduno in vista della nuova stagione.

Tutti ovviamente agli ordini di Thiago Motta e del suo staff, apparsi entusiasti all'atto del loro insediamento.

Il neo tecnico sta già lavorando con due dei tre nuovi acquisti dato che Michele Di Gregorio e Khéphren Thuram sono già alla Continassa. Douglas Luiz è atteso solo a fine mese perchè reduce dalla Coppa America, stesso discorso per gli altri nazionali che hanno preso parte agli Europei.

La Juventus lavorerà per una decina di giorni a Torino e poi si sposterà al Herzogenaurach presso l’HQ dell’Adidas. In Germania si rivedranno anche i nazionali, tra i primi a rientrare ci sarà anche Dusan Vlahovic, attesissimo protagonista come terminale offensivo del 4-2-3-1 che il tecnico ex Bologna vorrebbe cucire addosso alla Vecchia Signora.