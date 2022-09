Nonostante la chiusura del Calciomercato, il Milan inizia a guardarsi attorno per pianificare le mosse per la prossima sessione estiva di calciomercato. I rossoneri stanno lavorando per puntellare l'organico a disposizione e renderlo maggiormente competitivo.

Milan, possibile sondaggio per Dembelè

Secondo le ultime notizie di mercato, la dirigenza del Diavolo starebbe osservando con grande interesse la situazione di Dembelè, esterno francese che potrebbe lasciare il Barcellona a fine stagione. Nonostante un ruolo importante nello scacchiere tattico di Xavi, il talento classe 97 non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club blaugrana che scade nel 2023.

Per questo in caso di mancato accordo tra le parti, diventerebbe una grande opportunità a parametro zero.

Il Diavolo sta quindi sondando il terreno per l'esterno francese ma deve fare i conti con l'interesse di altri club che sarebbe molto interessati alle prestazioni del calciatore. Oltre al Paris Saint Germain e Chelsea che già in estate avevano tentato di accaparrarsi le prestazioni di Dembelè, ci sarebbe l'interesse anche del Newcastle che dopo Isak potrebbe effettuare un altro grande colpo per puntellare il reparto offensivo.

Milan, idea Douglas Luiz a parametro zero

Non solo Dembelè. Sono tanti i calciatori che potrebbero andare in scadenza di contratto al termine di questa stagione e potrebbero rappresentare delle ottime occasioni per completare la rosa a disposizione di Pioli.

Per quanto concerne il centrocampo, i rossoneri guardano con grande interesse in casa Aston Villa ed in particolare a Douglas Luiz, centrocampista brasiliano che già nella sessione di mercato precedente era stato accostato al Diavolo come possibile sostituto di Frank Kessie. Le richieste del club inglese avrebbero però bloccato la trattativa, ma durante la prossima estate la situazione potrebbe cambiare.

Infatti, visto il contratto in scadenza nel 2023, il mediano verdeoro potrebbe liberarsi a parametro zero ed essere un'ottima occasione per puntellare il centrocampo.

Situazione rinnovi: vicinissimo quello di Tonali

Non solo acquisti. Il Milan sta lavorando anche sul fronte rinnovi per blindare i giocatori che si sono risultati fondamentali negli schemi di gioco di mister Pioli.

Dopo Krunic, anche Sandro Tonali sarebbe vicinissimo al rinnovo contrattuale con il club rossonero: secondo le ultime notizie di mercato, la trattativa si sarebbe sbloccata sulla base di quinquennale con un ingaggio raddoppiato rispetto al 1,4 milioni di euro percepito dall'ex Brescia.

Archiviato il rinnovo di Tonali, il Milan penserà ai rinnovi di Pierre Kalulu che sarebbe in fase di definizione e soprattutto a quello di Rafael Leao. L'entourage del portoghese chiede un ingaggio da 7,5 milioni di euro per firmare il prolungamento con il club rossonero.