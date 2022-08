La prima giornata di campionato è terminata con poche sorprese nei risultati. Le società che dovrebbero lottare per i primi posti hanno vinto tutte, a partire dal Milan fino ad arrivare all'Inter, alla Juventus e alla Roma. Vittoria anche della Lazio contro il Bologna, nonostante un'espulsione del portiere Maximiano nei primi minuti del match. Fra i protagonisti della squadra di Sarri anche Sergej Milinković-Savić, che ha fornito l'assist decisivo per il gol di Ciro Immobile. Il centrocampista è stato protagonista di alcune indiscrezioni di mercato, infatti si è parlato di una sua possibile partenza.

Attualmente però sembra difficile una sua cessione anche perché Lotito lo valuta almeno 80 milioni di euro. Fra le società interessate ci sarebbe la Juventus, che però non vorrebbe spendere tale somma. A parlare del futuro professionale di Milinkovic Savic è stato Dragan Stojkovic. Il commissario tecnico della nazionale serba in una recente intervista ha sottolineato come il centrocampista sarebbe ideale dal punto di vista tecnico per la Juventus ed in generale sarebbe un valore aggiunto per qualsiasi società. Ha aggiunto che però ha rispetto della Lazio, considerata una società importante.

Stojkovic ha parlato di Milinkovic Savic e di Kostic

''Dal punto di vista tecnico continuo a pensare che Milinkovic Savic sarebbe ideale per il centrocampo della Juventus.

Però io sono solo il commissario tecnico della Serbia e ho massimo rispetto per la Lazio che è una società importante''. Ha poi sottolineato: ''Lui è un grande giocatore: sarebbe un valore aggiunto per qualsiasi società''. Dichiarazioni importanti quelle del commissario tecnico della Serbia, che ha voluto parlare anche del nuovo acquisto della Juventus Filip Kostic.

Secondo Stojkovic, l'ex Eintracht Francoforte è un giocatore dal rendimento garantito ed ha fra le sue caratteristiche principali la duttilità. A tal riguardo Kostic ha esordito con la Juventus nella parte finale del match contro il Sassuolo, vinto 3-0 dai bianconeri. Buona la prestazione del centrocampista, che ha dimostrato di essere molto bravo nel crossare dalla fascia sinistra.

Sarà importante per la Juventus, considerando che può giocare non solo come centrocampista o trequartista di fascia sinistra ma anche in un centrocampo a cinque, come dimostrato la scorsa stagione nella società tedesca.

Il mercato della Juventus

La Juventus non dovrebbe acquistare Sergej Milinkovic Savic. Le ultime indiscrezioni di mercato confermano come la Lazio difficilmente lascerà partire il centrocampista. La società bianconera a breve potrebbe definire invece due importanti rinforzi, Leandro Paredes e Memphis Depay.