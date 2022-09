La Juventus starebbe già osservando al mercato degli svincolati del 2023 ed uno degli obiettivi della compagine bianconera, potrebbe essere Igor, centrale brasiliano classe '98 della Fiorentina.

Calciomercato Juve, Igor sarebbe già nel mirino dei bianconeri da svincolato per il 2023

La sessione di Calciomercato estiva che si è da poco conclusa è stata caratterizzata in particolar modo da quei giocatori che andati in scadenza di contratto, hanno potuto scegliere la meta preferita facendo risparmiare alle società che li hanno acquisiti, il costo del loro cartellino.

Questa strada, vista la situazione economica generale, potrebbe essere intrapresa anche nel futuro e la Juventus, che ha già sfruttato questo trend garantendosi a parametro zero due mostri sacri come Pogba e Di Maria, starebbe già sondando il terreno per alcuni calciatori che nel 2023 si dovrebbero liberare, salvo sorprese, come svincolati. Uno di questi, risulterebbe essere Igor, roccioso difensore centrale della Fiorentina attenzionato dalla dirigenza bianconera da diverse settimane. Secondo quanto appreso dalle indiscrezioni odierne, la Vecchia Signora avrebbe già parlato con l'agente del brasiliano e a confermare questa ipotesi, ci ha pensato lo stesso Igor, che in una recente intervista rilasciata a Tuttosport, aveva detto: "Il mio agente mi ha riferito di alcuni sondaggi, ma qui a Firenze sono felice".

Per la società piemontese dunque, il classe '98 apparirebbe già come un potenziale obiettivo di mercato e proprio oggi, che si giocherà Fiorentina-Juventus, sarà una nuova occasione per la dirigenza bianconera di osservare da vicino il forte stopper brasiliano in azione, contro un avversario di tutto rispetto, salvo modifiche, che dovrebbe essere Dusan Vlahovic.

Italiano su Fiorentina-Juventus: 'Speriamo di recuperare qualcuno'

Restando in tema Fiorentina-Juventus, della partita hanno parlato i due allenatori nelle loro conferenze stampa. Partendo dalle dichiarazioni dei padroni di casa, Italiano ha detto: "C'è amarezza per la sconfitta a Udine, non ce la aspettavamo e con più qualità potevamo fare anche un punto.

Possiamo rimediare ma giochiamo contro un'altra squadra forte. C'è da abituarsi. Serve lo spirito che stiamo avendo da inizio anno. Ci vuole voglia e consapevolezza, essere pronti ad ogni evenienza. Speriamo di recuperare qualcuno: chi è disponibile darà battaglia alla Juve".

Allegri su Fiorentina-Juventus: 'Sarà una gara difficile'

Come anticipato, anche Allegri ha parlato della partita tra Fiorentina e Juventus, ecco le sue dichiarazioni: "Domani sarà una partita difficile da giocare, quando andiamo a Firenze è sempre così. Ieri sera ho visto la Salernitana che è una buona squadra, e non sarà facile, ma bisogna pensare ad una alla volta. Per noi sarà importante fare risultato".