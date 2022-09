Nella sessione di mercato che si è appena conclusa, la Juventus ha fatto alcuni tentativi per arrivare al centrocampista offensivo Nicolò Zaniolo. I bianconeri avrebbero voluto il giocatore classe '99, ma non hanno trovato un accordo con la Roma. Infatti, la Juve avrebbe voluto acquistare Zaniolo inserendo nella trattativa una contropartita tecnica (ad esempio Arthur), ma questa soluzione non è andata bene alla Roma.

La Juventus vorrebbe provare comunque in futuro un nuovo assalto a Nicolò Zaniolo. In particolare i bianconeri potrebbero studiare una strategia per prendere il giocatore classe '99 nel mercato di gennaio.

La Juventus non molla Zaniolo

Da diversi anni la Juventus è sulle tracce di Nicolò Zaniolo. Il nome del giocatore classe '99 era apparso a inizio 2019 su un foglietto lasciato dall'ex ds bianconero Paratici un un bar di Milano, che conteneva una lista di giocatori, fra cui Federico Chiesa e Manuel Locatelli, che poi la Vecchia Signora ha effettivamente acquistato nel corso di questi anni.

Ma nonostante il cambio dei dirigenti, il nome di Nicolò Zaniolo resta nei radar juventini. La volontà della società di Agnelli potrebbe essere quella di provare un nuovo assalto al romanista già a gennaio, anticipando nella sessione invernale un acquisto di grande prospettiva, come è stato fatto ad esempio otto mesi fa per Vlahovic.

La Juventus pensa al futuro

Insomma, la Juventus non avrebbe intenzione di abbandonare la pista che porta a Zaniolo. La dirigenza bianconera potrebbe decidere di ripetere a gennaio 2023 quanto è successo lo scorso inverno per Vlahovic. Nel mercato invernale 2022 la Juventus decise infatti di anticipare un grande investimento per rinforzare l'attacco e battere così sul tempo la concorrenza.

Infatti, se la Juventus avesse aspettato il mese di giugno per arrivare a Vlahovic forse avrebbe avuto maggiore concorrenza e a livello economico avrebbe rischiato di non poter competere, soprattutto con altri club stranieri. Invece, Arrivabene e Cherubini hanno anticipato tutti e hanno versato alla Fiorentina più di 70 milioni per il centravanti serbo.

La Juventus potrebbe valutare la possibilità di ripetere la stessa strategia per Zaniolo. Ma va sottolineato che molto dipenderà anche da come evolverà la situazione tra la Roma e il giocatore riguardo al rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2024.