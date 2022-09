Nonostante la sessione estiva del Calciomercato sia finita da qualche giorno, la Juventus in questi mesi potrebbe continuare a trattare Niccolò Zaniolo. In casa bianconera c'è la necessità di rinforzare la rosa e Il giocatore della Roma potrebbe essere uno degli obbiettivi di gennaio.

Evan N'Dicka potrebbe essere invece il rinforzo per la difesa. Il reparto arretrato della Juve avrebbe bisogno di un innesto di qualità. Leonardo Bonucci e di Luiz Danilo non sono più giovanissimi, e questo potrebbe indurre la società bianconera a pensare di portare a Torino il giovane francese per sessione invernale di calciomercato.

La Roma non vorrebbe contropartite tecniche per Zaniolo

La Roma ha sempre dichiarato di voler puntare su Zaniolo per il futuro e il ds Tiago Pinto ha già espresso più volte la volontà di rinnovare il contratto al giocatore, ritoccando al rialzo l'ingaggio. La Juve sembra però non voglia mollare la presa sul giocatore e starebbe studiando una strategia per dare ad Allegri il centrocampista azzurro già da gennaio.

L'eventuale trattativa si preannuncia molto difficile. Nell'eventualità che la Roma voglia aprire a una cessione del giocatore, lo farà solo a determinate condizioni. La società capitolina vorrebbe monetizzare il più possibile e non accetterebbe contropartite tecniche.

Per fare posto a Zaniolo, la Juve dovrebbe abbassare il monte ingaggi, piazzando eventuali esuberi.

In casa bianconera non è stata ancora definita la situazione di alcuni giocatori, tra i quali Juan Cuadrado e Alex Sandro e con Weston McKennie e Adrian Rabiot che potrebbero essere ceduti a gennaio per fare cassa.

Il contratto di N'Dicka scade nel 2023

Capitolo difensore. La Juve cerca un profilo giovane da inserire nel proprio organico per farlo maturare.

Sul taccuino della dirigenza bianconera sembra sia finito anche il centrale francese. Il 23enne transalpino non ha ancora rinnovato il suo contratto con l’Eintracht Francoforte e dopo la vittoria nella Uefa League, sembra attratto dalla prospettiva di giocare in un top club europeo.

La valutazione di N'Dicka si aggira intorno ai 12/15 milioni di euro.

Tanti secondo la Juve per un giocatore che andrebbe in scadenza nel giugno del 2023, ma visti i buoni rapporti tra la squadra tedesca e la Juventus, non è così scontato pensare che la trattativa possa prendere corpo e chiudersi per gennaio.

Si cercano probabili acquirenti per Kean

Qualora i bianconeri volessero cederlo, dovrebbero prima acquistarlo dall'Everton. Il prestito con obbligo di riscatto a 28 milioni di euro si è rivelato una vera prigione per i bianconeri che farebbero un investimento del genere solo con la certezza del concreto interesse di un terzo club, che al momento non c'è. Nella passata sessione di mercato il suo nome è stato accostato a diverse squadre di Premier League e anche al PSG ma alla fine non c'è stato nulla di concreto.