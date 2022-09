La Juventus è attesa da un mese di settembre in cui dovrà dimostrare di essere una squadra competitiva in Champions League e in campionato. Di certo l'inizio in Serie A non è stato ideale, con tre pareggi e due vittorie ed un gioco discutibile e criticato da diversi addetti ai lavori e da gran parte dei tifosi bianconeri. Sono arrivati giocatori importanti che potrebbero garantire un miglioramento in qualità, ma mancano ancora rinforzi in difesa e nel settore avanzato. A proposito di difesa, manca soprattutto un terzino sinistro se consideriamo che Luca Pellegrini riserva di Alex Sandro non è stato sostituito.

A proposito del brasiliano, è in scadenza di contratto a giugno 2023 e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera avendo un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione. Per questo il primo rinforzo nel 2023 potrebbe essere un titolare della fascia sinistra difensiva, un giocatore che sappia incrementare il livello qualitativo della difesa bianconera.

Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera ci sarebbe Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica in scadenza di contratto con la società portoghese. La Juventus potrebbe cercare di acquistarlo a gennaio, pagando una somma vantaggiosa considerando che va in scadenza contrattuale a giugno 2023

La Juventus potrebbe acquistare Alejandro Grimaldo nel 2023

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un terzino sinistro difensivo.

Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera ci sarebbe Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica in scadenza di contratto a giugno. Si tratta di un giocatore che può giocate terzino o centrocampista sinistro oltre al fatto che nella sua carriera professionale ha giocato anche da centrocampista. In questa stagione ha giocato fino ad adesso 5 match nel campionato spagnolo fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno.

Ha giocato anche 4 match in Champions League, si tratta di preliminari che hanno permesso ai portoghesi di qualificarsi alla fase a gironi. Proprio il Benfica si giocherà la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con la Juventus nel girone in cui ci saranno anche il Paris Saint Germain e il Maccabi Haifa.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori a parametro zero. Fra questi spiccano Kroos, Benzema e Asensio del Real Madrid, per quanto riguarda il centrocampo invece piace Youri Tielemans del Leicester, per la difesa invece potrebbe arrivare Igor della Fiorentina. Piace anche il francese dell'Eintracht Francoforte N'Dicka, seguito anche dal Milan nel recente mercato estivo.