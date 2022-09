Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nelle prossime sessioni di Calciomercato è Stefan De Vrij. Il centrale olandese da qualche mese sembra essere in calo di rendimento, e per questo motivo non sarebbe più incedibile per la società nerazzurra. Sembrava che il giocatore potesse già partire in estate, ma poi non sarebbero arrivate offerte concrete in sede. In futuro le cose potrebbero cambiare, visto che su di lui avrebbe messo gli occhi il Barcellona. I blaugrana, infatti, stanno attuando una rivoluzione e vorrebbero De Vrij per rinforzare la difesa.

Il Milan è alla ricerca di esterni offensivi, visto che Ante Rebic non dà garanzie dal punto di vista fisico, mentre Alexis Saelemaekers e Junior Messias non convincono appieno. Per questo motivo, i rossoneri starebbero pensando a Juan Cuadrado, esterno della Juventus in grado di giocare in diversi ruoli.

Barcellona su De Vrij

Il Barcellona ha attuato una rivoluzione che dovrebbe continuare nelle prossime sessioni di calciomercato. I blaugrana sono alla ricerca di qualche innesto per il reparto arretrato, anche perché molto probabilmente andrà via Gerard Piqué, e starebbero seguendo Stefan De Vrij.

Il centrale olandese non è ritenuto un punto fermo dall'Inter, anche a causa di un rendimento che sembra essere calato negli ultimi mesi.

Il classe 1992 ha il contratto in scadenza con il club meneghino nel giugno del 2023, quindi potrebbe andar via a parametro zero. Tutto ciò a meno che il Barça non provi a prendere De Vrij a gennaio, con l'Inter che sarebbe pronta a lasciarlo partire per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. I catalani potrebbero proporre all'ex Lazio un ingaggio superiore a quello percepito attualmente a Milano, pari a 4 milioni di euro a stagione che potrebbero diventare 5 milioni con i bonus.

Cuadrado sarebbe un obiettivo del Milan

Il Milan a gennaio potrebbe fare qualcosa sugli esterni, tenendo conto delle prestazioni altalenanti di Junior Messias e Alexis Saelemaekers. I rossoneri potrebbero fare un tentativo per Juan Cuadrado che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023. La Juventus, quindi, potrebbe cederlo per ricavare qualcosa e non perderlo a parametro zero.

Paolo Maldini potrebbe mettere sul piatto una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Il colombiano farebbe comodo perché è in grado di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra e, inoltre, può essere schierato sulla trequarti ma anche in una difesa a quattro.