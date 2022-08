La partita pareggiata dal Milan per 1-1 a Bergamo nella seconda giornata di Serie A, ha evidenziato il non brillantissimo stato di forma di Rafael Leao. Il giocatore è intanto non ha ancora rinnovato il contratto con il Milan, la cui offerta sembrerebbe non ancora convinto le richieste dell'agente del giocatore.

Arrigo Sacchi, a proposito del portoghese si è sbilanciato dicendo "Leao a volte appare svogliato, bisogna lavorare sull'aspetto psicologico".

Qualche ombra e poche luci nella trasferta di Bergamo

Il Milan ha portato a casa un buon punto in trasferta contro l’Atalanta, nonostante una prestazione non entusiasmante soprattutto da parte del portoghese Rafael Leao, sostituito al 66° dal tecnico rossonero Pioli.

L’attaccante rossonero non è riuscito ad incidere come al solito, non creando alcuna occasione da gol né in prima persona né per i compagni di reparto.

Dopo la sostituzione a favore del nuovo arrivato Origi, il Diavolo ha trovato la via del gol con la prodezza di Bennacer.

Nell'occasione è arrivata l’esultanza dell’attaccante portoghese Leao dalla panchina: un evento piuttosto raro questo, almeno considerando la passata stagione, che vedeva sempre in campo l’attaccante classe ’99, soprattutto nelle situazioni di punteggio sfavorevole. Probabilmente anche il tecnico rossonero ha notato che il giocatore non stava rendendo al massimo e ha preferito dare un forte segnale alla squadra, sostituendo l’attaccante portoghese. Intuizione che si è rivelata corretta, tant’è che il Diavolo ha pareggiato i conti conquistando un punto in rimonta casa della Dea.

La situazione di Leao

Recentemente diversi opinionisti hanno visto un filo diretto che lega la situazione relativa al contratto di Leao alle sue non eccellenti prestazioni in campo. A tal proposito l'ex allenatore Arrigo Sacchi ha dichiarato nelle scorse ore: "Leao si è visto poco, a me sembra che a volte sia svogliato: bisogna lavorare sull’aspetto psicologico perché possa rendere al massimo”.

L’attaccante classe ’99 e il suo procuratore, da alcune settimane, stanno spingendo per un rinnovo con il club rossonero: la differenza fra domanda e offerta e ampia. Sono 4,5 i milioni offerti dalla società milanese, mentre è di 7 milioni di euro la richiesta dal giocatore e dal suo agente. Le parti, dunque, paiono molto lontane e non è affatto scontato che si possa arrivare a un accordo nelle prossime settimane.