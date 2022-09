La Juventus in questo inizio di stagione ha dovuto fare i conti con diversi infortuni, inoltre la squadra è priva da ormai otto mesi di Federico Chiesa, il centrocampista offensivo sta lavorando per ritornare in forma ideale dopo l'intervento al ginocchio a seguito dell'infortunio subito contro la Roma a gennaio. Come tempi di rientro si parla di ottobre, anche se le ultime indiscrezioni che arrivano non sono tranquillizzano società e tifosi bianconeri.

A parlare della situazione di Federico Chiesa di recente è stato nelle scorse ore Marcello Chirico, il quale dichiarato che il ginocchio del centrocampista sotto sforzo tenderebbe a gonfiarsi.

Secondo il giornalista sportivo c'è il rischio concreto di un possibile nuovo intervento chirurgico per Federico Chiesa che potrebbe significare un rientro posticipato del giocatore rispetto a quanto finora previsto.

Marcello Chirico ha parlato del recupero di Federico Chiesa

"La situazione di Chiesa è da monitorare: quando forza, gli si gonfia il ginocchio. Semplice infiammazione? Infezione? O altro? I tempi di recupero slittano. L’auspicio della Juventus è che non si debba intervenire di nuovo chirurgicamente", sono queste le dichiarazioni di Marcello Chirico in merito alla situazione infortuni di Federico Chiesa, che sta recuperando dal problema al ginocchio risalente oramai a gennaio.

Secondo il giornalista sportivo ci sarebbe il rischio che il centrocampista possa sottoporsi a un altro intervento, perché il suo ginocchio sotto sforzo si gonfierebbe.

Occorre precisare che per ora non sono arrivate conferme a queste dichiarazioni di Chirico, comunque sia - stando a quanto finora è stato divulgato - Chiesa non recupererà per settembre, nella migliore delle ipotesi potrebbe farlo entro ottobre.

Gli altri infortunati in casa Juve

Intanto Paul Pogba dopo aver provato la terapia conservativa ha deciso di intervenire chirurgicamente per sistemare il menisco.

Una scelta inattesa, considerando che sarebbe potuto intervenire già a luglio ma aveva deciso di non farlo. Questa novità dovrebbe tenerlo fuori per altre sei settimane.

La Juventus potrebbe invece recuperare ad ottobre il portiere Szczesny, infortunatosi alla caviglia nel match contro lo Spezia. La risonanza magnetica ha escluso fratture, di conseguenza il giocatore farà terapia fino al completo recupero, che dovrebbe concretizzarsi in circa un mese.