L'Inter non è partita benissimo in questa prima parte di stagione, con 9 punti raccolti in cinque giornate, frutto di tre vittorie e due sconfitte. Proprio per questo motivo la società nerazzurra starebbe pensando alla possibilità di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi nella prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio. Non sarà semplice, visto che il club deve prima sfoltire per fare cassa ma, intanto, qualche sondaggio è stato fatto. Tra i calciatori sul taccuino di Ausilio e Marotta ci sarebbe Ruslan Malinovskyi, che l'Atalanta non considera incedibile tanto da essere stato vicino alla partenza già questa estate.

Anche il Torino starebbe già lavorando in vista di gennaio. Uno degli obiettivi principali della società è Dennis Praet, in granata già lo scorso anno. Il giocatore alla fine è tornato al Leicester e in questi mesi non è stato trovato l'accordo tra i due club. Toro che, però, tra qualche mese dovrebbe fare un nuovo tentativo, con la speranza di arrivare alla fumata bianca.

Inter su Malinovskyi

L'Inter potrebbe fare qualche operazione al campo in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. La società nerazzurra cerca un elemento che possa alzare ulteriormente il tasso tecnico e per questo motivo avrebbe messo gli occhi su Ruslan Malinovskyi. Il centrocampista ucraino è stato vicino all'addio all'Atalanta già questa estate, ma non è mai stato trovato l'accordo con le società interessate, tra cui il Tottenham.

L'affare, in questo caso, potrebbe essere facilitato anche dagli ottimi rapporti che ci sono tra le due società, come dimostra il passaggio all'ombra del Duomo di Robin Gosens in un'operazione complessiva da 15 milioni di euro più bonus. La valutazione di Malinovskyi si aggira sui 20-25 milioni di euro ma occhio all'inserimento nell'affare di qualche giovane contropartita per abbassare l'esborso economico.

Uno dei nomi che potrebbe piacere è quello di Zanotti, valutato poco meno di 5 milioni.

Torino su Praet

Il Torino non ha perso le speranze di riportare all'ombra della Mole Dennis Praet. Il centrocampista belga era stato agli ordini di Ivan Juric l'anno scorso, ma questa estate non è stato trovato l'accordo con il Leicester per il riscatto.

Visto il contratto in scadenza a giugno 2024, il club di Urbano Cairo non vorrebbe andare oltre un investimento da 10 milioni di euro. L'idea sarebbe proporre un prestito di sei mesi con obbligo di riscatto, rispetto al diritto che vigeva lo scorso anno. In questo modo i granata rimanderebbero di qualche mese l'investimento, mentre i Foxes sarebbero sicuri di piazzare la cessione e non ritrovarsi in rosa un calciatore in scadenza qualche mese dopo.