La Juventus è attesa da settimane importanti da qui alla pausa mondiale prevista a novembre. L'inizio di stagione deludente potrebbe pesare molto sulla seconda parte della stagione. Di certo, c'è la possibilità di recuperare punti dal primo posto di Napoli e Atalanta, distanti sette punti. Più difficile, invece, la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dopo le sconfitte contro il Paris Saint Germain e il Benfica. Serviranno quattro vittorie per i bianconeri per sperare in una qualificazione alla seconda fase della massima competizione europea.

La società bianconera avrebbe confermato la fiducia a Massimiliano Allegri, almeno fino a novembre. Se dovesse migliorare i risultati, il tecnico potrebbe rimanete fino a giugno. Difficile una sua conferma anche per le altre due stagioni previste dal contratto, anche perché il tecnico ha dimostrato di non saper dare miglioramenti nell'impostazione di gioco. Per questo, si parla di una Juventus pronta ad affidare la panchina nel 2023 ad un tecnico importante, che sappia garantire gioco e risultati. Per quanto riguarda invece il futuro professionale di Massimiliano Allegri, qualora dovesse lasciare la Juventus, potrebbe trasferirsi all'Atletico Madrid. Diego Pablo Simeone, dopo diverse stagioni nella società spagnola, potrebbe fare una nuova esperienza professionale.

Per modo di giocare, Allegri potrebbe adattarsi molto bene ad una società come l'Atletico Madrid.

Allegri potrebbe sostituire Simeone all'Atletico Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, in caso di addio alla Juventus, Massimiliano Allegri potrebbe trasferirsi all'Atletico Madrid. Come è noto dalla Spagna arrivano indiscrezioni di mercato in merito ad un Simeone pronto a fare una nuova esperienza professionale dopo diverse stagioni nella società spagnola.

Proprio l'argentino è stato avvicinato anche alla panchina della Juventus, difficile però che possa essere lui l'eventuale sostituto di Allegri. Negli ultimi giorni si parla di Zidane, Deschamps e Conte come possibili nuovi tecnici della Juventus per la stagione 2023-2024. Soprattutto il tecnico pugliese potrebbe essere quello ideale per ricostruire dopo aver dimostrato di saperlo fa rein tutte le società in cui è stato.

Il mercato della Juventus

La Juventus, sia in caso di conferma che non di Allegri, dovrà migliorare la rosa già da gennaio. A tal riguardo, potrebbero arrivare un centrale di piede sinistro ed un terzino. Si valutano soprattutto giocatori in scadenza a giugno perché arriverebbero a prezzo vantaggioso. Piacciono Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte. Per il ruolo di terzino, piacciono Alejandro Grimaldo del Benfica e Rami Bensebaini.