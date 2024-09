Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Ziliani ha scritto un messaggio sul proprio account X dedicato alla Juventus e ad alcune irregolarità che starebbe compiendo la società piemontese nella rendicontazione dei bilanci.

Juventus, Ziliani: 'Stanno ancora taroccando i bilanci'

Il giornalista sportivo Paolo Ziliani ha scritto un messaggio sul proprio account X lanciando una dura accusa alla Juventus: "Sempre che a qualcuno interessi: siamo alla 6^ giornata e stiamo assistendo a un campionato irregolare. La Juventus sta taroccando ancora i bilanci dello scandalo in atto da un anno sto scrivendo, dall'ottobre scorso, soltanto io; ma ieri è stata la stessa Juventus a ricordare nella nota di approvazione del bilancio 2023-24 di essere sotto procedimento Consob e che a marzo ci sarà l'atto sanzionatorio".

Ziliani ha poi continuato nel suo incipit sulla Juventus scrivendo: "Secondo l'organismo di controllo la nuova Juve sta barando esattamente come faceva la vecchia: lo comunica e lo certifica ma i media e la Procura FIGC seguitano a far finta di niente, i primi continuando a raccontare favole ai gonzi, la seconda continuando a dormire".

Il giornalista ha proseguito sottolineando: "Quel che sta accadendo nel calcio italiano, e nel mondo dell’informazione italiana (in questo caso sportiva) è qualcosa di inaudito oltre che grottesco: c’è la Consob, l’organismo di controllo delle società quotate in borsa, che ha aperto ormai da un anno un procedimento contro la Juventus, la Juventus del nuovo management, quella di Elkann proprietario, Scanavino amministratore delegato e Ferrero presidente, avendo visto che la nuova società si sta comportando come la vecchia: cioè barando e truccando i conti".

Infine Ziliani ha evidenziato: "Non solo non ha provveduto (come le era stato chiesto e com’era suo dovere fare) a correggere i bilanci irregolari di ieri le cui ricadute interessano, falsandoli, anche gli esercizi odierni, ma redige i nuovi bilanci in spregio a un’infinità di princìpi contabili internazionali (in particolare quelli afferenti alle voci “plusvalenze” e “cessioni con diritto di recompra”) che già le vennero contestati ai tempi del CdA guidato da Andrea Agnelli e che portarono alla squalifica per 8 anni cumulativi di Agnelli, Paratici, Arrivabene e Cherubini, alla penalizzazione di 10 punti in classifica in Serie A e alla squalifica per un anno dalle coppe europee inflitta al club dall’UEFA (e appena finita di scontare)".

Juventus, i tifosi rispondono a Ziliani

Le parole scritte da Ziliani hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi: "Tutto normale, sapendo di chi si parla. Tuttavia, se la sanzione (come abbiamo visto) costa meno di mettersi in regola, e ovvio che la preferiscano" scrive un utente X. Un altro poi aggiunge: "C'è un modo per fare svegliare dal loro letargo Gravina e CONI? Altrimenti qualcuno può cominciare a pensare che siano complici".