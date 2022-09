La Juventus è stata una delle società già impegnate nel recente Calciomercato estivo. Tanti gli acquisti da parte dei bianconeri, su tutti Pogba, Paredes, Di Maria, Bremer, Kostic e Milik. Sono partiti anche diversi giocatori importanti come Chiellini, Morata, Dybala, Bernardeschi, de Ligt. Negli ultimi giorni di mercato la società bianconera è riuscita a cedere in prestito con diritto di riscatto Arthur Melo al Liverpool e Denis Zakaria al Chelsea. Proprio il centrocampista classe 1996 si è trasferito in maniera sorprendente nella società inglese, considerando che era arrivato a Torino a gennaio 2022 per circa 10 milioni di euro dal Borussia Monchengladbach.

Se il Chelsea dovesse riscattarlo a giugno la Juventus andrebbe ad incassare circa 38 milioni di euro fra prestito e acquisto del cartellino. Di recente, Zakaria è stato intervistato ed ha sottolineato come sarebbe voluto rimanere alla Juventus, aggiungendo che la Serie A non valorizza il suo calcio e che la squadra bianconera giocava in maniera troppo difensiva. Secondo Zakaria con la rosa che ha a disposizione la Juventus dovrebbe lottare per vincere le partire 3 a 0. Parole che sembrano essere un riferimento indiretto al gioco di Massimiliano Allegri che Zakaria ha definito un tecnico vincente, anche se non ha voluto modo di parlare molto nella sua esperienza professionale nella società bianconera.

Denis Zakaria ha parlato della sua esperienza professionale alla Juventus

'Non volevo lasciare la Juventus. Il trasferimento al Chelsea si è svolto tutto nelle ultime sei ore'. Queste le dichiarazioni di Denis Zakaria. Il centrocampista ex Juve ha aggiunto: 'Il campionato italiano non era proprio il mio calcio. La squadra giocava in maniera troppo difensiva.

Però, con il suo potenziale, la Juventus dovrebbe essere sempre in testa alla classifica e vincere 3-0 tutte le partite'. Zakaria ha voluto parlare anche del suo ex tecnico Massimiliano Allegri sottolineando: 'Un tecnico che ha ottenuto grandi risultati, ma non ci ho parlato molto'. Come già sottolineato ad inizio articolo, Zakaria si è trasferito al Chelsea in prestito con diritto di riscatto a circa 38 milioni di euro.

Dal suo arrivo al Chelsea ha giocato solo qualche minuto nel campionato inglese in due match ed è attualmente considerato una riserva.

Allegri criticato da ex giocatori bianconeri

Tanti ex giocatori bianconeri, nelle ultime settimane, hanno voluto parlare di Massimiliano Allegri. Sono arrivate diverse critiche dirette e indirette alla preparazione fisica dello staff Allegri, oltre che al gioco del tecnico. Zakaria ha sottolineato, ad esempio, che la Juventus giocava in maniera troppo difensiva, mentre Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, in passato, avevano parlato di metodi di allenamento più incisivi al Tottenham rispetto alla Juventus. Anche Morata ha voluto precisare che Allegri voleva che giocasse come punta di fascia sinistra ma che per lui non era il ruolo ideale.