La Juventus ha subito una sconfitta pesante contro il Benfica nel match di Champions League contro il Benfica. Una vera e propria disfatta che arriva dopo aver pareggiato il match in campionato contro la Salernitana per 2 a 2. Un primo tempo non ideale per la squadra bianconera, che ha subito due gol. Nel secondo ha giocato meglio recuperando il risultato e andando vicino anche alla vittoria. Il 3 a 2 di Milik è stato annullato per presunto fuorigioco influente di Bonucci. Le immagini sui social hanno confermato l'errore di Var e arbitro. Nonostante questo, la prestazione della squadra bianconera non è stata ideale, soprattutto nel primo tempo.

Critiche hanno riguardato anche il tecnico Massimiliano Allegri, per alcune decisioni discutibili in formazione. Soprattutto Kean al posto di Milik si è dimostrata una scelta non ideale considerando la forma importante dell'ex Napoli. A parlare della prestazione della Juventus contro la Salernitana è stato Luciano Moggi, che ha sottolineato come la squadra schierata da Allegri contro la Salernitana era leggera e senza personalità. L'ex direttore generale ha poi parlato del fatto che stanno pesando le assenze di giocatori come Di Maria, Pogba e Chiesa. A tal riguardo secondo Moggi quando la Juventus riuscirà a recuperare questi giocatori potrà lottare per le prime posizioni del campionato italiano.

Luciano Moggi critico su Massimiliano Allegri

''La Juventus contro la Salernitana era una squadra leggera, senza personalità. Venti minuti buoni all’inizio, poi succede qualcosa che non funziona e la squadra si perde. E poi…''. Queste le dichiarazioni di Luciano Moggi in merito alla prestazione dei bianconeri contro i campani.

L'ex direttore generale della Juventus ha criticato Allegri aggiungendo: ''Mettere in panchina Milik per Kean non mi ha convinto. Quando si parla di miglioramenti, deve farli anche Allegri, perché se mette Kean per Milik non ci ha capito niente''. Parole importanti quelle dell'ex direttore generale della Juventus che ha parlato anche dell'importanza da parte della società bianconera di recuperare gli infortunati, su tutti Di Maria, Pogba e Chiesa.

A tal riguardo ha sottolineato che quando recupererà giocatori come Pogba e Chiesa la Juventus potrà lottare per le prime posizioni in campionato.

I rientri di Pogba e Chiesa

La Juventus difficilmente recupererà Pogba per novembre. Come recentemente dichiarato da Massimiliano Allegri il francese dovrebbe essere disponibile in forma ideale a gennaio, per la seconda parte della stagione. Per quanto riguarda Chiesa invece si parla di un suo possibile rientro ad inizio novembre. Potrebbe raccogliere minutaggio per l'ultimo match del girone di Champions League contro il Paris Saint Germain, in cui la Juventus potrebbe giocarsi l'accesso agli ottavi di finale.