Uno dei reparti che l'Inter sicuramente rivoluzionerà nelle prossime sessioni di Calciomercato è quello difensivo, soprattutto dopo le prestazioni offerte da alcuni singoli in questa prima parte della stagione. Uno dei principati indiziati ad andare via è Stefan De Vrij, anche ieri protagonista in negativo nel ko contro l'Udinese e in scadenza di contratto a giugno. Ausilio e Marotta si stanno guardando intorno e avrebbero individuato quello che potrebbe essere il sostituto del centrale olandese. Si tratta di Giorgio Scalvini, decisivo il 18 settembre nella vittoria dell'Atalanta sul campo della Roma.

Anche la Juventus, come l'Inter, potrebbe attuare una rivoluzione visto che i risultati tardano ad arrivare. I bianconeri sognano un grande colpo all'interno del campionato, avendo messo gli occhi sul fuoriclasse portoghese del Milan, Rafael Leao. I rossoneri non vorrebbero privarsene ma, qualora non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024, saranno costretti ad ascoltare eventuali proposte.

Inter su Scalvini

L'Inter è alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato visto che entro giugno potrebbero andare via Stefan De Vrij, Danilo D'Ambrosio e Francesco Acerbi (i primi due in scadenza di contratto), con la speranza che Milan Skriniar poi rinnovi il contratto in scadenza a giugno.

Non è da escludere qualche cambiamento già nella prossima sessione invernale di gennaio, con l'olandese che non convince e potrebbe partire evitando di perderlo a parametro zero.

Al suo posto il nome caldo sarebbe quello di Giorgio Scalvini. Il difensore dell'Atalanta cresce in maniera esponenziale e si è messo in mostra con buone prestazioni negli ultimi mesi, non soltanto per il gol vittoria realizzato ieri in casa della Roma.

Un vero e proprio talento, che si sposerebbe alla perfezione con lo scacchiere tattico di Simone Inzaghi, essendo abituato a giocare in una difesa a tre. Anche lui ha il contratto in scadenza a giugno e per questo la Dea sarebbe pronta a trattare una sua cessione a gennaio. Sul piatto potrebbe finire il cartellino di Roberto Gagliardini, valutato sui 5 milioni, più un conguaglio di altri 5 milioni di euro.

Juventus su Leao

La Juventus è sicuramente una delle grandi delusioni di questa prima parte della stagione. I bianconeri cercano innesti che facciano fare il salto di qualità e il grande sogno sarebbe Rafael Leao. Il portoghese è una colonna del Milan ma se non si trovasse l'accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2024, i rossoneri saranno costretti ad ascoltare proposte, anche se la valutazione non sarà comunque inferiore agli 80-90 milioni di euro.

Un investimento notevole, ma la Juve potrebbe anche decidere di provare ad intavolare un clamoroso scambio, mettendo sul piatto il cartellino di Dusan Vlahovic, qualora il serbo continuasse a non convincere, puntando tutto su Milik al centro dell'attacco, con il polacco molto più incisivo in questa prima parte della stagione. Al momento si tratta solo di una suggestione, anche perché a Leao si sono interessati altri top club europei, ma senza il rinnovo il tentativo della Juve potrebbe diventare concreto.