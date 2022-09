La Juventus è sempre attenta al mercato, anche in previsione del 2023, quando diversi giocatori andranno in scadenza di contratto con le rispettive società. Basti pensare a giocatori come Kanté del Chelsea, Gundogan del Manchester City, Tielemans del Leicester, Douglas Luiz dell'Aston Villa o di Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte. La società bianconera, però, valuta anche altri giocatori in scadenza a giugno 2024, su tutti Nicolò Zaniolo della Roma e Rafael Leao del Milan. Proprio il portoghese, in questo inizio di stagione, si sta confermando come uno dei migliori giocatori non solo del campionato italiano ma anche del calcio europeo.

Velocità, tecnica e gol gli stanno garantendo prestazioni importanti, a tal punto che da aver attirato l'interesse di diverse società europee, Il giocatore vuole somme importanti per rinnovare il contratto col Milan, anche perché seguito da società come Barcellona, Manchester United e Real Madrid che non avrebbero problemi a garantirgli un ingaggio maggiore. Sul giocatore ci sarebbe anche la Juventus, almeno secondo la stampa spagnola, con la società bianconera che sarebbe pronta a garantire uno stipendio notevole al portoghese pur di convincerlo a trasferirsi a Torino.

Il giocatore Rafael Leao piace alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe acquistare Rafael Leao del Milan.

Il portoghese è in scadenza di contratto a giugno 2024 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società milanese. Il giocatore vuole un ingaggio importante, mentre il Milan deve tenere conto del bilancio societario. Un inizio di stagione notevole per Rafael Leao, che in Champions League ha fornito l'assist decisivo per il gol del pareggio di Saelemaekers contro il Salisburgo e nel campionato italiano ha disputato 6 match fino ad adesso, segnando 3 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni.

La sua valutazione di mercato è di circa 70 milioni di euro e la Juventus non avrebbe problemi ad effettuare un investimento importante, anche in considerazione del centenario di proprietà della famiglia Agnelli nel 2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche per il mercato di gennaio, con rinforzi che potrebbero riguardare soprattutto la difesa.

Si valuta l'acquisto di un difensore di piede sinistro e quello di un terzino. A tal riguardo, piacciono molto Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte. Per quanto riguarda invece il ruolo di terzino, il preferito sembra essere Alejandro Grimaldo del Benfica.