L'Inter sarebbe già al lavoro per individuare dei profili che potrebbero potenziare la rosa di Simone Inzaghi nell' prossima sessione di mercato invernale. Nel mirino ci sarebbe Ruslan Malinovskyi dell'Atalanta.

Stefan De Vrij potrebbe invece non rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2023 e quindi potrebbe anche lasciare a gennaio: piacerebbe a Roma e Juventus.

Intanto i bianconeri, sempre per gennaio, potrebbero intensificare i contatti con il Leicester per Youri Tielemans.

Malinovskyi per potenziare il centrocampo di Simone Inzaghi

La società presieduta dagli Zhang avrebbe puntato i fari su Malinkovskyi che ha il contratto in scadenza nel 2023 con l'Atalanta e che non sarebbe titolarissimo nello scacchiere tattico di Gianpiero Gasperini.

La valutazione dell'ucraino sarebbe di circa 10 milioni di euro e l'affare sarebbe possibile perché i bergamaschi non vorrebbero perderlo a zero in estate. Inoltre, i rapporti fra i due club, specie dopo l'affare Robin Gosens, sarebbero positivi.

Il calciatore piacerebbe molto a Simone Inzaghi, che potrebbe utilizzarlo come mezzala al posto di Hakan Calhanoglu o come elemento a sostegno della prima punta in un possibile 3-4-2-1.

Possibile sfida tra Roma e Juventus per De Vrij

L'Inter potrebbe decidere di non rinnovare il contratto di Stefan De Vrij in scadenza nel 2023. Le ultime prestazioni dell'olandese avrebbero creato scetticismo tra lo staff nerazzurro, che potrebbe decidere di puntare su altri profili per il futuro.

A gennaio, Roma e Juventus potrebbero intensificare i contatti per lui. I giallorossi avrebbero bisogno di un centrale esperto e soprattutto congeniale al 3-4-2-1 del tecnico portoghese.

I bianconeri sarebbero alla ricerca di un difensore, in particolare qualora Daniele Rugani dovesse e essere anche ceduto nel mercato invernale.

Sulle sue tracce ci sarebbero state già in estate squadre come Empoli e Sampdoria.

Massimiliano Allegri potrebbe chiedere Tielemans

La Juventus potrebbe rinforzare anche il centrocampo e sarebbe interessata a Youri Tielemans.

Il calciatore belga che milita in Premier League nel Leicester ha il contratto in scadenza nel 2023, ma il club degli Agnelli potrebbe mettere sul piatto un'offerta da circa 25-30 milioni di euro per convincere gli inglesi a cedere il giocatore proprio per evitare di perderlo a parametro zero meno di sei mesi dopo.