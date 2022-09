Uno dei reparti che potrebbe subire delle modifiche nelle prossime sessioni di Calciomercato in casa Inter e Juventus è quello delle fasce. I nerazzurri non sono pienamente convinti di Robin Gosens, mentre sulla destra non è da escludere la partenza di Denzel Dumfries qualora arrivasse una proposta "fuori mercato". I bianconeri, invece, hanno Danilo e Alex Sandro che non sono più giovanissimi, ma tra le due società si potrebbe presto parlare di Juan Cuadrado. Il colombiano piacerebbe molto all'amministratore delegato Giuseppe Marotta, che un sondaggio lo avrebbe fatto anche questa estate.

Il Milan potrebbe fare qualche operazione in mezzo al campo. L'idea sarebbe dare ulteriori soluzioni tattiche a Stefano Pioli e per questo motivo è stato fatto un sondaggio per Roberto Pereyra. Il centrocampista argentino, infatti, può giocare sia in mezzo al campo in un 4-3-3, sia come esterno alto a destra, al posto di Messias e Saelemaekers.

Inter su Cuadrado

Uno dei nomi che sembrerebbe interessare all'Inter per le prossime sessioni di calciomercato è quello di Juan Cuadrado. L'esterno colombiano era stato accostato ai nerazzurri già questa estate, ma alla fine non se n'è fatto nulla. Il giocatore, però, è in scadenza di contratto con la Juventus a giugno e per questo motivo non è da escludere una soluzione anticipata già a gennaio.

Giuseppe Marotta è un suo grande estimatore e tra le società ci sarebbero stati dei contatti anche nei giorni scorsi. D'altronde, i bianconeri si libererebbero volentieri di un ingaggio pesante, da 5 milioni di euro. La società nerazzurra, invece, sarebbe pronta a offrire un biennale al calciatore da 3,5 milioni di euro a stagione.

Affinché l'affare vada in porto già a gennaio non è da escludere che i due club possano discutere di uno scambio alla pari con un altro calciatore in scadenza con i nerazzurri. Si tratta di Roberto Gagliardini.

Milan su Pereyra

Il Milan cerca innesti già per gennaio e uno dei nomi che piacerebbe è quello di Roberto Pareyra. Il centrocampista argentino può giocare sia in mezzo al campo da mezz'ala, sia da esterno alto di centrocampo nel 4-2-3-1.

In questo modo Stefano Pioli avrebbe a disposizione un vero e proprio jolly tattico, bravo a fare entrambe le fasi. Il classe 1991 ha il contratto in scadenza a giugno e per questo motivo potrebbe essere intavolato uno scambio alla pari con Junior Messias. Tale operazione permetterebbe ad entrambe le società di realizzare una piccola plusvalenza. In quest'annata, tra l'altro, Pereyra è partito bene, mettendo a segno una rete e collezionando due assist.