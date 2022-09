Ieri 5 settembre, la Juventus ha ricevuto la brutta notizia dell'operazione a cui ha dovuto sottoporsi Paul Pogba. Il francese dopo i primi giorni di lavoro sul campo ha di nuovo sentito dolore al ginocchio e andare sotto i ferri era l'unica soluzione possibile. Adesso per Pogba ci vorranno altre sei settimane di assenza. La sensazione è che il numero 10 della Juventus tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri solo a gennaio. Infatti, la speranza è che il francese possa tornare a fine ottobre o primi di novembre ma molto dipenderà da come procederà il programma post operatorio di Pogba.

In questo momento, però, il giocatore sarebbe molto demoralizzato come ha rivelato Luca Momblano nel corso di una diretta su Juventibus: "Vi segnalo, anche qui molto sommessamente, che quella preoccupazione di Paul oggi è diventata disperazione. Cioè mi è stato segnalato un Pogba devastato. Devastato perché la situazione non era affatto gestibile. Parliamo di un giocatore che dopo tutte queste settimane che erano messe in preventivo dal consulto specialistico".

Pogba out

Adesso Paul Pogba dovrà ricominciare da capo il suo percorso di recupero dopo che la terapia conservativa non ha dato l'esito sperato. Infatti, i test sul campo hanno dato esito negativo e l'operazione è stata inevitabile. A optare per la terapia conservativa era stato lo stesso giocatore e la società non ha potuto far altro che assecondarlo.

Ma ormai le cose sono andate così e non si può fare altro che attendere il ritorno di Paul Pogba. Momblano, però, ha rivelato che la Juventus aveva già intuito come sarebbero potute andare le cose: "La mia sensazione è che alla Juve avessero già capito un po' la situazione e avvesero intuito già dai lavori in palestra. Allegri aveva già buttato in lá la sensazione che appena si butta il piedone in campo si va in sala operatoria".

Anche Chiesa assente

Oltre a dover rinunciare a Paul Pogba per i prossimi mesi, la Juventus dovrà fare a meno anche di Federico Chiesa. Il numero 7 juventino è in ritardo sulla tabella di marcia e probabilmente lo si rivedrà a gennaio. Chiesa si era fatto male al ginocchio ad inizio 2022 e per lui erano previsti otto mesi di stop.

Adesso resta da capire con precisione quando il giocatore tornerà a disposizione ma la sensazione è che non verranno anticipati i tempi. Chiesa tornerà solo quando non correrà alcun rischio. Certo per la Juventus la sua assenza si fa sentire ma non si può fare diversamente. Nel frattempo Massimiliano Allegri utilizzerà i giocatori che ha a disposizione e poi quanto il numero 7 juventino e Paul Pogba saranno al meglio la squadra sicuramente ne beneficerà.