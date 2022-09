Uno dei giocatori dell'Inter che è stato spesso al centro delle cronache di mercato questa estate è Denzel Dumfries. Diversi i club che hanno fatto qualche sondaggio, senza mai affondare concretamente il colpo. Soltanto il Chelsea ha chiesto informazioni negli ultimi giorni di agosto, ma era troppo tardi visto che la società nerazzurra non ha voluto privarsi dei propri calciatori più importanti in extremis, visto che sarebbe stato difficile sostituirli e per lo stesso motivo è stata respinta anche l'ultima offerta del Paris Saint Germain per Milan Skriniar.

L'interesse del Chelsea per l'olandese, però, potrebbe tornare in auge per gennaio.

Il Milan si guarda sempre intorno per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Maldini vorrebbe regalare un centrocampista di spessore, che sarebbe dovuto essere Renato Sanches questa estate, ma alla fine il portoghese si è accasato al Psg. Il sogno della società rossonera risponderebbe al nome di Zambo Anguissa, pilastro del centrocampo del Napoli.

Chelsea su Dumfries

Le qualità di Denzel Dumfries non si discutono e lo sa bene l'Inter, che ha deciso di puntare su di lui l'anno scorso, acquistandolo dal Psv Eindhoven per meno di 15 milioni di euro per sostituire Achraf Hakimi. L'esterno olandese ha fatto molto bene ed ha attirato l'attenzione dei top club europei questa estate, tra cui il Chelsea.

I Blues hanno fatto un sondaggio, andato a vuoto, gli ultimi giorni di agosto e sarebbero pronti a tornare alla carica tra qualche mese per la precisione a gennaio.

Una strategia, quella del club inglese, che potrebbe far traballare la società nerazzurra, che non ha voluto privarsene fino ad ora e che, invece, potrebbe farlo a gennaio dopo il Mondiale in Qatar.

I rapporti sono ottimi e proprio questo potrebbe facilitare la fumata bianca. Il Chelsea è pronto a mettere sul piatto ben 50 milioni di euro, lasciando poi il giocatore in prestito a Milano fino al termine della stagione. Una proposta importante e che l'Inter sarebbe pronta a prendere in considerazione. Con questa cifra realizzerebbe una corposa plusvalenza e raggiungerebbe, superando abbondantemente, il famoso attivo da 60 milioni di euro da realizzare entro giugno, senza dimenticare il fatto che il calciatore resterebbe a disposizione di Inzaghi fino a fine stagione.

Milan su Anguissa

Il Milan sarebbe sempre alla ricerca di un grande rinforzo in mezzo al campo. Il sogno di Paolo Maldini porta il nome di Zambo Anguissa, che il Napoli ha riscattato dal Fulham questa estate per 15 milioni di euro. Affare tutt'altro che semplice, visto che gli azzurri ritengono il centrocampista camerunense un pilastro importante della rosa di Spalletti.

La richiesta dei partenopei è superiore ai 40 milioni di euro, ma il Milan è pronto a mettere sul piatto i cartellini di Ante Rebic e Tommaso Pobega più un conguaglio economico intorno ai 10 milioni di euro. Da capire se basterà o se l'offerta sarà rispedita al mittente.