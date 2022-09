Milan Skriniar potrebbe lasciare l'Inter già nel mercato di gennaio. Dopo aver resistito alle offerte del Paris Saint Germain, la dirigenza nerazzurra potrebbe cambiare strategia nella prossima sessione invernale di mercato e prendere in considerazione una possibile cessione.

Inter, possibile cessione di Skriniar a gennaio

La situazione presente in estate è totalmente cambiata, visto lo stallo per il rinnovo contrattuale e la possibilità di perdere il calciatore a zero nella prossima sessione estiva di mercato. Per questo in caso di mancato accordo contrattuale, l'Inter potrebbe decidere di cedere il centrale slovacco al miglior offerente.

Gli estimatori in giro per il mondo non mancano: infatti, oltre al Paris Saint Germain e Manchester City che restano in agguato, ci sarebbe anche l'interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti che sarebbe a caccia di un altro difensore per completare il reparto difensivo.

Secondo le ultime notizie di mercato, i Blancos sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 30 milioni di euro per convincere l'Inter a cedere il calciatore, così da bruciare la concorrenza degli altri top club europei.

Oltre Skriniar, l'Inter deve risolvere le situazioni degli altri due perni difensivi ovvero Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. L'olandese è ormai al passo d'addio e nel 2023 potrebbe accasarsi in Premier League con Manchester United e Newcastle sulle sue tracce.

Tutto da scrivere il futuro di Bastoni che potrebbe restare ancora a Milano, ma di fronte all'interesse concreto come quello del Chelsea la situazione potrebbe cambiare.

Inter, infortunio per Brozovic: possibile un mese di stop

In attesa delle vicende di mercato, l'Inter si prepara al big match di San Siro contro la Roma dell'ex Josè Mourinho, fondamentale per risalire la china in campionato.

Inzaghi è però preoccupato dalle condizioni del perno della mediana ovvero Marcelo Brozovic, uscito per infortunio nel match di Nations League con la sua Croazia. Secondo le ultime notizie di mercato, il centrocampista avrebbe riportato un problema al flessore che potrebbe costringerlo a saltare match fondamentali come la doppia sfida di Champions contro il Barcellona, crocevia per il cammino europeo dei nerazzurri.

Nelle sfide di campionato contro Roma, Sassuolo e Salernitana Inzaghi dovrebbe affidarsi al giovane Asllani che aveva impressionato nel pre-campionato.

Per la sfida contro i giallorossi, il tecnico nerazzurro spera di recuperare due pedine fondamentali come Lukaku e Calhanoglu. Il più vicino al rientro è l'attaccante belga pronto a riformare la coppia d'oro con Lautaro Martinez.