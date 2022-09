Nonostante siano trascorsi pochi giorni dalla fine del mercato estivo, ci sarebbero giù delle indiscrezioni sulle operazioni che potrebbero concludersi nel prossimo anno. L'Inter potrebbe ricevere delle offerte che riguarderebbero due big. Si tratterebbe di Milan Skriniar e Nicolò Barella. Il primo sarebbe finito nel mirino del Real Madrid mentre il secondo piacerebbe in Premier League, al Newcastle. Lo slovacco, però, vive una situazione più complessa perché non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2023. Il club degli Zhang potrebbe poi sfidare il Milan per assicurarsi le prestazioni di Marcus Thuram.

Milan Skriniar potrebbe svincolarsi per accettare il Real Madrid

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti avrebbe puntato i riflettori sull'ex Sampdoria, che sarebbe stato sondato a lungo dal Paris Saint Germain. I transalpini avrebbero offerto nelle settimane precedenti circa 60 milioni di euro ma l'offerta è stata rifiutata dai nerazzurri che hanno deciso di mantenere intatto il trio difensivo composto anche da Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. Secondo le ultime indiscrezioni, Skriniar avrebbe pensato di non rinnovare il suo rapporto con la squadra presieduta dagli Zhang e di liberarsi a parametro zero nel 2023 per scegliere liberamente dove approdare in futuro. I nerazzurri potrebbero però proporgli un'offerta da circa 7 milioni di euro all'anno per convincerlo a restare perché ritenuto centrale per il progetto della società.

Il Newcastle tenterebbe Nicolò Barella

Il Newcastle sarebbe invece molto interessato a Nicolò Barella. Il centrocampista è un titolare nel reparto del tecnico ex Lazio. Gli inglesi, dopo ave ingaggiato Isak potrebbero pensare all'ex Cagliari durante il mercato della prossima estate. Sarebbero disposti a mettere sul piatto circa 70 milioni di euro per il cartellino più un ingaggio da circa 8 milioni di euro all'anno per il ragazzo.

L'Inter potrebbe valutare l'offerta ma preferirebbe non privarsi del calciatore che, oltre ad essere cardine per il progetto, potrebbe ereditare la fascia da capitano se Samir Handanovic dovesse decidere di lasciare il calcio a stagione terminata.

Inter e Milan sulle tracce di Marcus Thuram

Milan ed inter potrebbero poi inscenare un duello di mercato che riguarderebbe Marcus Thuram del Borussia Moenchengadbach.

Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023 e non dovrebbe rinnovare con i tedeschi. La sua valutazione sarebbe attualmente di circa 25 milioni di euro ma i club milanesi vorrebbero sfidarsi per ingaggiarlo a parametro zero. Il Milan lo riterrebbe molto congeniale per il modulo tattico collaudato da Stefano Pioli (4-2-3-1), nel quale il calciatore potrebbe agire su tutto il fronte offensivo. I nerazzurri lo avrebbero già sondato prima che arrivasse Joaquin Correa e lo riterrebbero un'ottima seconda punta per il 2-5-2.