Momento delicato e di profonda riflessione per l'Inter. La squadra nerazzurra, dopo la pesante sconfitta maturata contro l'Udinese per 3-1, starebbe valutando la posizione di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro è stato molto criticato dai tifosi quando ha deciso di cambiare al minuto 30 del primo tempo sia Alessandro Bastoni che Mkhitaryan perché ammoniti. La reazione del difensore non è passata inosservata ed avrebbe causato dei malumori anche nello spogliatoio. I senatori si sarebbero infatti schierati a favore dell'ex Atalanta che avrebbe anche avuto una discussione con il suo allenatore.

Come dimostrano le immagini, Robin Gosens avrebbe cercato di placare il centrale dopo lo sfogo avvenuto per la sostituzione. Come riporta Interlive.it, nello spogliatoio sia Samir Handanovic che Marcelo Brozovic avrebbero criticato la scelta dell'allenatore per poi difendere il compagno.

Il cambio Acerbi-De Vrij, sul punteggio di 1-1, ha poi creato altro scetticismo alla squadra che avrebbe preferito un assetto più offensivo. Molti dubbi sarebbero poi emersi dalla gestione per quanto riguarda la corsia sinistra. Robin Gosens, nonostante sia stato preso come erede di Ivan Perisic, non ha mai trovato continuità e non è stato mai schierato con costanza da titolare. Inzaghi preferisce puntare su Matteo Darmian, che garantisce più equilibrio sulla fascia, o su Federico Dimarco quando non gioca da terzo centrale.

Le bocciature di Bastoni, a favore dell'ex Parma, ha spesso causato delle critiche derivate dalle difficoltà evidenziate nella fase difensiva.

L'Inter potrebbe pensare a Dejan Stankovic o Claudio Ranieri

Simone Inzaghi sarebbe dunque in bilico ma la società gli avrebbe rinnovato la fiducia fino alla sfida contro la Roma. La pausa per le Nazionali servirà per ricaricare le batterie e mettere ordine nell'ambiente.

I dirigenti nerazzurri avrebbero però sondato anche i nomi che potrebbero prendere il posto del tecnico ex Lazio fino al termine della stagione per dare una svolta. I nomi sarebbero quelli di Claudio Ranieri e Dejan Stankovic. Entrambi conoscono molto bene l'ambiente e potrebbero svolgere un lavoro più mentale che tecnico. L'Inter preoccupa perché non in grado di gestire le partite.

E' capitato contro Milan e Udinese di andare in vantaggio ma di perdere la sfida. Inoltre, i tanti gol subiti sin dalla preparazione estiva sono diventati un problema da risolvere al più presto. Claudio Ranieri ha già allenato l'Inter quando prese il posto di Gianpiero Gasperini nel 2012 e potrebbe essere scelto per il modo di riorganizzare le squadre, come avvenuto anche alla Roma, a stagione iniziata. Inzaghi resta momentaneamente saldo perché soltanto nella scorsa estate ha rinnovato il suo contratto grazie alla vittoria di Coppa Italia e Supercoppa, entrambe conquistate battendo la Juventus di Massimiliano Allegri, che non sta vivendo, come il suo collega, un momento positivo a Torino.