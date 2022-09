In queste ore, la Juventus si sta interrogando sul motivo che ha portato la squadra in una crisi che sembra essere senza fine. I giocatori sembrano privi di anima e appaiono impauriti. La squadra ha perso la sua verve e adesso per Massimiliano Allegri è tempo di trovare un rimedio. Più che una crisi tecnica, quella della Juventus sembra essere una crisi mentale. L'unico leader presente in squadra è Leonardo Bonucci. Ma in quel di Monza il capitano della Juventus è rimasto per 90 minuti in panchina. Bonucci si è scaldato e sembrava scalpitare, ma Massimiliano Allegri ha deciso di tenerlo a riposo.

Stando a quanto afferma il quotidiano "La Stampa", il capitano della Juventus sarebbe rimasto fuori per una scelta tecnica e questo aprirebbe un "caso" all'intero dello spogliatoio. Adesso Bonucci è in nazionale e ritornerà solo la prossima settimana.

I problemi della Juventus

La Juventus si interroga sui motivi di una crisi profonda che hanno portato la squadra a perdere contro il Monza. La sconfitta contro la squadra di Palladino sembra essere la punta dell'iceberg della crisi juventina. Ma adesso tutto questo verrà messo in standby perché gran parte dei giocatori andranno in nazionale. Solo quando rientreranno alla Continassa ci potrà essere un confronto. A guidare la squadra fuori da questo momento ci dovrà essere Massimiliano Allegri che avrebbe ancora la fiducia della società.

Al fianco del tecnico livornese dovrà esserci il capitano della Juventus, ovvero Leonardo Bonucci, anche se contro il Monza si sarebbe aperto un piccolo caso poiché il numero 19 juventino è rimasto un panchina per 90 minuti, nonostante Federico Gatti apparisse in difficoltà. L'ex difensore del Frosinone era spesso distante dagli attaccanti del Monza e di fatto, sul gol è lui a perdere Gytkjær.

Bonucci sarebbe rimasto in panchina per scelta tecnica. Dunque bisognerà capire quale sarà la reazione del capitano della Juventus al suo rientro al JTC.

La Juventus deve voltare pagina

Negli ultimi anni la Juventus vive stagioni davvero complicate e al momento, nessuno è riuscito a restituire alla squadra bianconera quella voglia di vincere che ha portato ai nove scudetti di fila.

Quello che è stato costruito in passato è andato disperso e ritrovare la rotta sembra essere sempre più difficile. Adesso, per la Juventus ci sarà la sosta per le nazionali e chissà che un periodo di distacco possa giovare alla squadra. Anche perché alla ripresa non ci sarà più la possibilità di sbagliare. La Juventus tornerà in campo il 2 ottobre e fino al 13 novembre non ci saranno più pause. In questo lasso di tempo ci saranno partite importantissime, sia in campionato che in Champions. Dopodiché si potrà tracciare un primo bilancio per capire se la Juventus è uscita dalla crisi o se sarà un'altra stagione da dimenticare.