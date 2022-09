L'Inter penserebbe già al prossimo Calciomercato estivo 2023. Fra le intenzioni della dirigenza ci sarebbe quella di puntare su un centrocampista di altissimo livello europeo per la prossima stagione. I nomi in ballo sarebbero quelli di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio e Donny Van de Beek del Manchester United.

Intanto l'Atletico Madrid, in estate, potrebbe valutare l'assalto a Lautaro Martinez e proporre come contropartita tecnica il cartellino di Alvaro Morata.

Sempre in prospettiva futura l'Inter potrebbe pensare al difensore Giorgio Scalvini dell'Atalanta e al portiere Alex Meret del Napoli.

Inter, a centrocampo idee Milinkovic-Savic o Van de Beek

L'Inter potrebbe puntare su un centrocampista di qualità nella prossima estate. Simone Inzaghi sognerebbe il colpo Sergej Milinkovic-Savic, che ha il contratto in scadenza nel 2024 e una valutazione di circa 60 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbe pure la Juventus, ma il tecnico nerazzurro potrebbe contare sugli ottimi rapporti con il serbo maturati durante la comune avventura alla Lazio.

Più semplice potrebbe essere la trattativa per Donny Van de Beek del Manchester United. L'olandese non si sarebbe mai ambientato in Premier League e potrebbe lasciare l'Inghilterra al termine di questa stagione. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro, ma i nerazzurri potrebbero propendere anche per un prestito con diritto di riscatto.

L'Atletico Madrid vorrebbe Lautaro

Nella prossima estate, l'Atletico Madrid potrebbe provarci per Lautaro Martinez. L'attaccante piacerebbe molto al tecnico Diego Simeone che potrebbe dare il suo consenso per inserire nella trattativa il cartellino di Alvaro Morata.

L'ex attaccante della Juventus (il cui valore è di circa 30 milioni) sarebbe inserito per abbassare le pretese dell'Inter, che ad ora vorrebbe circa 90 milioni di euro per il suo numero 10.

Difficilmente, i nerazzurri, accetteranno un'operazione simile, visto che ritengono Lautaro un calciatore centrale per il progetto tecnico e che potrebbe essere sacrificato solo di fronte a un pagamento cash senza contropartite tecniche.

Meret e Scalvini possibili obiettivi nerazzurri per il futuro

Nel mirino dei nerazzurri ci sarebbe Giorgio Scalvini dell'Atalanta, come possibile erede di Stefan De Vrij.

L'olandese ha il contratto in scadenza nel 2023. Il giovane calciatore italiano dei bergamaschi piacerebbe molto a Simone Inzaghi e avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro.

La società meneghina potrebbe pensare anche ad Alex Meret per la porta in vista della prossima stagione. Il numero 1 del Napoli sta trovando continuità con Luciano Spalletti, ma potrebbe essere un profilo ideale per la porta del club milanese per affiancarlo ad Onana per il dopo-Handanovic. La valutazione di Meret sarebbe di circa 30 milioni di euro.