La Juventus pianifica le strategie di mercato per rinforzare la rosa. La priorità è quella relativa al difensore che dovrebbe sositutuire almeno fino al termine della stagione Gleison Bremer. Il nome più gettonato è quelo di Milan Skriniar che non sta trovando molto spazio con il Paris Saint Germain e che potrebbe partire già a gennaio. Per quanto riguarda il reparto offensivo, Giuntoli monitora Daniel Maldini, nei radar anche dell'Inter, e Arnaud Kalimuendo Muinga del Rennes.

Ritorno in Italia per lo slovacco

Milan Skriniar è molto apprezzato dalla dirigenza della Juventus, decisa a fare un tentativo già a gennaio per portarlo a Torino.

Il ragazzo dovrebbe sostituire Bremer dopo l'infortunio al crociato. Skriniar convince perché conosce bene il campionato italiano e perché non è molto considerato al Paris Saint Germain, dove ha disputato soltanto due partite in stagione. La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro ma i bianconeri potrebbero proporre un prestito con diritto di riscatto già a gennaio per avere il reparto coperto per lottare sia in Champions League che in campionato. L’unico ostacolo è rappresentato dall’alto ingaggio che Skriniar percepisce.

Valutazioni per rinforzare l’attacco

In attacco, ci sarebbero riflessioni per Daniel Maldini e Arnaud Kalimuendo Muinga. Il primo ha il contratto in scadenza nel 2025 e sarebbe una soluzione a basso costo considerata dall'Inter.

Reduce dalla chiamata di Luciano Spalletti, Maldini sta dimostrando personalità con la maglia del Monza, società che lo ha prelevato fino al 2025. L'attaccante del Rennes stuzzica Giuntoli che deve fare i conti con un contratto che lega il giocatore ai francesi fino al 2027 e una valutazione di circa 20 milioni di euro. Le valutazioni in attacco sono fatte anche in vista del possibile addio di Dusan Vlahovic che continua ad interessare all’Arsenal.

Inoltre, il serbo non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2025. La sua valutazione sarebbe di circa 70 milioni di euro e, in caso di offerta, i bianconeri farebbero dei ragionamenti per mettere a segno una netta plusvalenza.

Caratteristiche precise per la Juventus di Motta

Skriniar si inserirebbe alla perfezione nei meccanismi di Thiago Motta che potrebbe utilizzarlo come centrale o terzo di difesa in caso di difesa a tre.

Possiede fisico e velocità ed è molto abile nei calci piazzati a favore. I due attaccanti, Kalimuendo e Maldini, sono monitorati perché in grado di dribblare e puntare la porta. Entrambi possono agire da riferimenti centrali o da attaccanti esterni sia in un 4-2-3-1 che in un 4-3-3. Hanno poi buone capacità nel calciare rigori e punizioni.