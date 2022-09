La grande emergenza infortuni ha colpito anche l'Inter in questa prima parte della stagione. Dopo aver perso per oltre un mese Romelu Lukaku, infatti, la società nerazzurra in questi giorni ha perso anche Marcelo Brozovic, anche lui costretto ai box per 30 giorni, e visto che Roberto Gagliardini non convince a pieno ed è in scadenza, il club si guarderà intorno alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo. Simone Inzaghi avrebbe dato una prima indicazione ai dirigenti puntando su un suo vecchio pupillo. Si tratta di Luis Alberto, che alla Lazio non è considerato un titolare inamovibile, nonostante il talento indiscusso, con Maurizio Sarri che lo alterna a Matìas Vecino e Basic.

Inter su Luis Alberto

L'Inter ha qualche problema in mezzo al campo, soprattutto dopo l'infortunio di Marcelo Brozovic, che si è fermato in Nazionale e rischia almeno un mese di stop. Un ko che ha portato alla luce qualche carenza all'interno della rosa nerazzurra, visto che Asllani è ancora molto giovane, mentre Roberto Gagliardini ormai è sempre più ai margini essendo in scadenza di contratto a giugno e beccato dai fischi dei tifosi.

La società nerazzurra si starebbe guardando intorno già per gennaio per assecondare le richieste di Simone Inzaghi, che avrebbe chiesto un rinforzo in mezzo al campo. L'allenatore piacentino avrebbe fatto il nome di un suo pupillo, Luis Alberto. I due hanno lavorato insieme alla Lazio, con il tecnico che ha contribuito a farlo affermare come uno dei migliori centrocampisti non soltanto del campionato italiano, ma anche in tutta Europa.

Il giocatore, però, non è al centro del progetto di Maurizio Sarri, che non lo reputa un titolare inamovibile e l'impiego di questa prima parte della stagione lo dimostra.

Il classe 1992 è sceso in campo in tutte e sette le partite giocate dai biancocelesti in campionato ma in sei di queste è partito dalla panchina. Nonostante ciò, ha messo a segno due reti, entrambe importanti, proprio contro l'Inter e contro l'Hellas Verona.

La richiesta della Lazio

La Lazio non considera Luis Alberto incedibile proprio perché Maurizio Sarri spesso, almeno in campionato, preferisce puntare su Basic o Matìas Vecino. Per questo motivo non è escluso che con l'Inter possa essere imbastita una trattativa già a gennaio. Proprio il tecnico biancoceleste, però, avrebbe chiesto uno scambio importante, chiedendo il nome di Federico Dimarco, grande protagonista in Nazionale, vista la necessità di rinforzare la rosa sulla fascia sinistra.

Difficile, però, che l'Inter lasci partire quello che è anche un prodotto del proprio vivaio, quindi importante non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sul fronte liste. Più probabile che i nerazzurri provino a quel punto ad inserire nell'affare il cartellino di Robin Gosens, che non convince Inzaghi e potrebbe essere ceduto anche se non dovesse entrare in questa trattativa.