L'Inter potrebbe fare qualcosa sugli esterni nelle prossime sessioni di Calciomercato. I nerazzurri si stanno guardando intorno visto che dopo l'addio di Ivan Perisic non c'è ancora un vero e proprio padrone della fascia sinistra. Robin Gosens non è ancora riuscito ad esprimersi sugli stessi livelli ammirati quando giocava all'Atalanta, mentre Federico Dimarco viene visto da Simone Inzaghi più da braccetto di sinistra della difesa a tre, mentre Matteo Darmian è adattato. Per questo motivo la società nerazzurra si starebbe guardando intorno e nel mirino ci sarebbe Fabiano Parisi, che tanto bene sta facendo a Empoli in questi anni.

Anche il Milan sarebbe alla ricerca di un rinforzo sulla fascia sinistra, anche per permettere a Theo Hernandez di rifiatare. I rossoneri potrebbero pescare in casa Juventus nella prossima stagione. Il nome che piacerebbe, infatti, è quello di Alex Sandro, che a Torino ormai sembra essere alla fine di un ciclo.

Inter su Parisi

Tanti i nomi accostati alla società nerazzurra in queste settimane, l'ultimo in ordine di tempo è Fabiano Parisi.

Da un anno e mezzo il classe 2000 sta facendo molto bene con la maglia dell'Empoli e in questa stagione ha già messo a segno una rete in sette partite di campionato. Non manca la concorrenza, visto che ci sono altri club italiani interessati a lui, ma il club meneghino potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con i toscani, come dimostrano le cessioni di Pinamonti l'anno scorso e Martìn Satriano quest'anno in prestito.

La valutazione di Parisi si aggira sui 15 milioni di euro, ma non è esclusa una trattativa in stile Asllani, cioè con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma occhio anche al possibile scambio alla pari con lo stesso Satriano.

Milan su Alex Sandro

Anche il Milan è alla ricerca di un terzino sinistro che possa far rifiatare Theo Hernandez, anche per evitare eventuali problemi fisici come quello accusato contro il Napoli.

Ballo Touré non convince e potrebbe essere ceduto a gennaio al Galatasaray. Il nome che piacerebbe ai rossoneri sarebbe quello di Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno con la Juventus. I bianconeri, però, lo cederebbero volentieri a gennaio per non perderlo a parametro zero.

Per questo motivo, Maldini e Massara potrebbero mettere sul piatto la cifra ricavata dalla partenza di Ballo Touré, mettendo sul piatto della Juve una cifra tra i 5 e gli 8 milioni di euro.