Lo sponsor Digitalbits potrebbe sparire dalle casacche dell'Inter e compagni entro la fine del mese di ottobre. La Nike dunque potrebbe essere chiamata a produrre un nuovo lotto di maglie senza sponsor. L'accordo sarebbe saltato perché lo sponsor della moneta virtuale non avrebbe rispettato i patti, non elargendo la quota a fine luglio. Le parti avevano trovato un accordo nella scorsa stagione da circa 85 milioni di euro pagabili in quattro anni.

A questo punto, la società nerazzurra potrebbe mettersi alla ricerca di un nuovo sponsor per le proprie maglie o anche lasciarle sgombre fino al termine della stagione.

Da capire se contro la andranno in scena le maglie con la consueta pubblicità della moneta virtuale o se sarà subito rimossa proprio per il mancato rispetto delle condizioni concordate in passato.

Ipotesi Marc Lasry per il futuro della società milanese

Secondo alcune indiscrezioni, intanto, in futuro la maggioranza delle quote societarie dell'Inter potrebbe essere acquistata da un imprenditore americano. Si tratterebbe di Marc Lasry numero uno del fondo Avenue Capital Group e co-proprietario della squadra di basket dei Milwaukee Bucks militante in NBA.

L'imprenditore di origini marocchine potrebbe coinvolgere anche il socio Wes Edens. La richiesta della società asiatica per cedere le quote del club del club nerazzurro sarebbe di circa 1,2 miliardi di euro.

Secondo alcuni rumor Lasry sarebbe interessato e potrebbe contare su un fondo patrimoniale stimato da circa 1,8 miliardi di dollari.

Inter, i rumor di calciomercato

La società meneghina continua intanto a lavorare sul Calciomercato soprattutto in ottica futura. In attesa di capire quale sarà il futuro di Milan Skriniar, che ha il contratto in scadenza nel 2023 e che interesserebbe molto al Paris Saint Germain, i nerazzurri starebbero pensando a Jonathan Tah del Bayer Leverkusen.

Il centrale ha il contratto in scadenza nel 2025 e una valutazione di circa 25 milioni di euro. I tedeschi potrebbero cederlo al termine della stagione, soprattutto se non dovessero centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

I dirigenti dell'Inter starebbero osservando anche le prestazioni di Andreas Schjelderup, giovane attaccante e talento del Nordsjaelland che piacerebbe molto alla Juventus e ad altri club europei, ed è sotto contratto con i norvegesi fino al 2024.

In particolare il Siviglia avrebbe intrapreso recentemente dei contatti per battere la concorrenza e avrebbe offerto circa 4 milioni di euro per il cartellino, ma la squadra scandinava ne avrebbe richiesti almeno 20.