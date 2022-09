L'Inter potrebbe salutare Milan Skriniar già a gennaio. Il rinnovo contrattuale che stenta ad arrivare potrebbe determinare la cessione del centrale slovacco che resta l'obiettivo numero del Paris Saint Germain per puntellare la retroguardia.

Inter, idea Pau Torres per la difesa

Per non farsi cogliere impreparata, la dirigenza nerazzurra sta sondando diversi profili in caso di addio di Skriniar. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Pau Torres, centrale spagnolo in forza al Villareal. Grazie alle ottime prestazioni con la formazione di Unai Emery, il difensore della Nazionale spagnolo è finito nel mirino di diversi club europei tra cui l'Inter.

La trattativa appare complicata per due motivi: il primo legato alle importanti richiesti del Sottomarino Giallo che chiede 45-50 milioni per cedere il suo leader difensivo. Il secondo riguarda la forte concorrenza che c'è sul calciatore. Infatti sono tanti i top club europei interessati, dal Barcellona alla Juventus passando per il Manchester United.

Oltre Pau Torres, l'Inter continua a monitorare anche alcuni profili del campionato italiano come Merih Demral, centrale turco che l'Atalanta che viene valutato attorno ai 35 milioni di euro. Attenzione anche a Nikola Milenkovic della Fiorentina che nonostante il rinnovo contrattuale potrebbe diventare un'opzione plausibile in caso di addio di Skirniar.

Infine, sullo sfondo ci sono delle possibilità anche in prestito come Tanganga del Tottenham e Chalobah del Chelsea.

Inter, rientro rallentato per Lukaku. A rischio per il Barcellona

In attesa dei prossimi colpi di mercato, l'Inter spera di recuperare i suoi big per le sfide più importanti di questa parte di stagione.

Contro la Roma non sarà presente Romelu Lukaku che non ha ancora recuperato dall'infortunio patito post sfida contro la Lazio.

Contro i giallorossi, Inzaghi è pronto ad affidarsi alla coppia formata da Lautaro e Dzeko con il Tucu Correa pronto a subentrare a gara in corso. Il tecnico nerazzurro spera nel rientro dell'attaccante belga per il big match di Champions League contro il Barcellona, fondamentale per le sorti europee del club interista.

In caso contrario, il belga dovrebbe ritornare nella lista dei convocati per la sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo di Dionisi.

Le buone notizie arrivano invece sul fronte Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è recuperato ed è pronto a scendere in campo contro la Roma. Il numero 20 potrebbe così partire dall'inizio in una staffetta con l'ex Mnikitharyan.

Inzaghi ha infine confermato la presenza di Asllani dal primo minuto, pronto a fare le veci dello squalificato Brozovic.