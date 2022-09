Con il ritorno della Serie A, ecco il big match della 8° giornata Inter-Roma. Le due squadre vengono da una sconfitta nell'ultima di campionato e cercheranno di rilanciarsi nella sfida di sabato. La compagine nerazzurra ha bisogno di recuperare i punti persi in questo inizio di stagione per poter riagganciarsi alla vetta e dimenticare le ultime prestazioni deludenti. La squadra allenata da Inzaghi ha subito 11 gol in 7 partite, faticando ad imporre il proprio gioco e soffrendo in fase difensiva, per questo è necessario un cambio di rotta. La Roma, dopo un inizio di campionato scoppiettante, cerca conferme in seguito ad una fase di difficoltà che ha visto i giallorossi perdere 2 delle ultime 3 partite contro Udinese e Atalanta.

I giocatori dovranno però fare a meno del loro allenatore, Josè Mourinho, espulso nell'ultima giornata, e che quindi non ritroverà il pubblico nerazzurro con cui condivide il dolce ricordo del triplete.

Inter, ballottaggio Mkhitaryan-Calhanoglu, scalpita Dzeko

Sono diversi i dubbi da sciogliere in casa Inter per la formazione di sabato a causa delle pesanti assenze di Brozovic e Lukaku. Quest'ultimo, non ha ancora smaltito il problema all'adduttore. Inzaghi dovrebbe riconfermare Handanovic tra i pali, mentre in difesa l'unico dubbio riguarda il ballottaggio tra Acerbi e De Vrij, con l'italiano che sembrerebbe in leggero vantaggio per una maglia da titolare. A centrocampo, pronto Asslani per sostituire Brozovic e, con il recupero di Calhanoglu, è sfida tra lui e l'ex della partita, Mkhitaryan, per una maglia dal 1'.

A sinistra c'è Dimarco, mentre in attacco potrebbe essere riconfermata la coppia Lautaro-Dzeko.

Roma, Dybala favorito dal primo minuto

Per la squadra capitolina, ci sono notizie positive per quanto riguarda i recuperi dagli infortuni di Kumbulla, El Shaarawy e Dybala, con quest'ultimo che potrebbe già partire dal primo minuto.

In caso contrario, sarebbe pronto a rimpiazzarlo Matic, con il cambiamento di posizione di Pellegrini che passerebbe a fare il trequartista. Al fianco dell'argentino potrebbe riconfermarsi dal primo minuto Zaniolo, mentre l'altro dubbio delle ultime ore riguarderebbe la fascia destra, con il ballottaggio tra Celik e Zalewski, che vedrebbe al momento il polacco in vantaggio per un posto nell'undici titolare.

Le probabili formazioni di Inter-Roma

Inter(3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Asslani, Barella, Di Marco; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi

Roma(3-4-2-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Dybala; Abraham. Allenatore: Josè Mourinho