L'Inter si prepara ad accogliere i calciatori che rientreranno dalle rispettive nazionali per preparare la delicata sfida di sabato 1 ottobre in programma contro la Roma a San Siro. I nerazzurri sono chiamati alla vittoria dopo la brutta sconfitta maturata contro l'Udinese per 3-1. Non ci sarà sicuramente Marcelo Brozovic, fermatosi durante la gara con la Croazia per un problema ai flessori. Al suo posto dovrebbe giocare Kristjan Asllani, ingaggiato proprio come alter ego del numero 77 nella scorsa sessione di mercato. L'ex Empoli non è stato chiamato spesso in causa da Simone Inzaghi, ma potrebbe essere arrivato il suo momento per prendere in mano le chiavi del centrocampo.

Il calciatore potrebbe essere schierato anche da mezzala per le sue qualità tecniche e le sue caratteristiche nell'inserimento che lo hanno spesso portato in zona gol sotto la guida di Andreazzoli.

Valutazioni tattiche per ritornare alla vittoria

L'idea del tecnico nerazzurro potrebbe però prevedere anche l'ingresso di Asllani nel secondo tempo. In tal caso, il centrocampo dell'Inter sarebbe composto da Nicolò Barella, Mkhitaryan in mediana, e Roberto Gagliardini come mezzala. Scelta che sarebbe molto criticabile dopo le discussioni nate nel post Lazio-Inter. Possibile variazione anche in difesa, dove Francesco Acerbi dovrebbe avere la meglio su Stefan De Vrij. L'ex Sassuolo potrebbe essere accompagnato da Milan Skriniar ed Alessandro Bastoni.

Ritorna in porta Samir Handanovic mentre sulle corsie dovrebbero esserci Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Quest'ultimo autore di ottime prove con l'Italia di Roberto Mancini. Confermatissimo Lautaro Martinez in attacco. Al suo fianco dovrebbe esserci Edin Dzeko perché si attendono gli ultimi esami che riguardano Romelu Lukaku.

Il belga dovrebbe però figurare regolarmente in panchina insieme all'argentino Joaquin Correa. Nella ripresa dovrebbe esserci una possibilità per Robin Gosens, che sta avendo pochissimo spazio nonostante l'oneroso investimento concluso dall'Inter nella sessione invernale della scorsa stagione. Il tedesco sarebbe anche al centro delle voci di mercato perché, oltre al Bayer Leverkusen, ci sarebbe il Borussia Dortmund che potrebbe riportarlo in Bundesliga a gennaio.

La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro, ma i nerazzurri potrebbero accettare anche un prestito con obbligo di riscatto. Contro la Roma, la probabile formazione scelta dal primo minuto dovrebbe essere la seguente

Inter: (3-5-2) Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dimarco, Mkhitaryan, Gagliardini/Asllani, Barella, Dumfries; Lautaro, Dzeko.