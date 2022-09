Puntellare l'organico già nel mercato invernale, così da restare ai vertici del calcio italiano e continuare il percorso in Europa. È questa l'intenzione del Milan, che sta lavorando sul fronte acquisti per rendere la rosa a disposizione di Stefano Pioli sempre più completa e competitiva.

Milan, possibile offerta a gennaio per Lucas Vazquez

La dirigenza del Diavolo vorrebbe completare la trequarti a disposizione di Pioli con un jolly che possa svolgere più ruoli e ricoprire diversi settori del campo. Si vedrebbe in quest'ottica l'interesse per Lucas Vazquez, esterno spagnolo in forza al Real Madrid che potrebbe lasciare la Spagna già nella finestra di mercato.

L'esterno classe 91 non ha ancora rinnovato il proprio contratto con i Blancos e visto il poco spazio nelle rotazioni di Carlo Ancelotti potrebbe decidere di provare una nuova avventura per avere un ruolo importante in una squadra europea. Il Milan sta monitorando la situazione e potrebbe chiedere l'esterno in prestito. I rossoneri guardano anche altri profili in casa Madrid come Marco Asensio, che però sarebbe vicinissimo al Barcellona.

Oltre Lucas Vazquez, i rossoneri continuano sempre a seguire la pista che risponde al nome di Noa Lang, già accostato al club rossonero nelle precedenti sessioni di mercato. Per l'esterno olandese si parlerebbe di una spesa importante, attorno ai 25 milioni di euro.

Più sullo sfondo la candidatura di Doku, del Rennes, valutato 45 milioni di euro.

Milan, idea Sportiello come vice Maignan

L'infortunio di Mike Maignan ha fatto scattare l'allarme in casa rossonera. Il portiere francese ha subito un infortunio al polpaccio in Nations League e salterà alcune partite importanti come quelle contro Chelsea e Juventus.

Nelle prossime partite toccherà a Tatarusanu difendere i pali della porta rossonera.

Per questo, la dirigenza rossonera è a caccia di un secondo portiere che possa essere una valida alternativa all'ex portiere del Lille. Sono vari i profili che la dirigenza sta sondando per la prossima sessione estiva di Calciomercato. Tra questi ci sarebbe Marco Sportiello, portiere italiano che sta ricoprendo il ruolo di vice Musso all'Atalanta.

L'ex estremo difensore della Fiorentina potrebbe però lasciare Bergamo al termine di questa stagione, visto il contratto in scadenza nel 2023. Il Milan potrebbe approfittare di questa situazione per ingaggiarlo a parametro zero in estate.

Altra opzione da tenere in considerazione è quella di Pietro Terracciano, perno della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Nonostante un ruolo importante, anche il classe 90 potrebbe lasciare Firenze vista il mancato rinnovo contrattuale che stenta ad arrivare.